How to watch IPL 2026 live streams online from anywhere: Preview, Teams, Schedule

The Indian Premier League (IPL), arguably the biggest cricketing tournament on the calendar, is all set for a 19th season in 2026. RCB won their maiden title last year after an 18-year wait under the captaincy of Rajat Patidar. For the first time ever, the fan-favorite side – and ‘King’ Kohli – will enter the tournament as defending champions, hoping to get their hands on the silverware once again.

Follow our guide below for where to watch IPL 2026 live streams from anywhere.

You won't be able to watch your regular IPL 2026 live streams while traveling abroad. The streaming service will spot that you're in a foreign country and block you.

You can use a VPN (virtual private network) to get around this, though. It's a straightforward piece of software that sets your device to appear as if it's in a different country, allowing you to watch any Indian Premier League 2026 live stream from anywhere in the world.

NordVPN is rated as a top VPN for streaming sport.

Watch IPL live streams 2026 in the US

Cricket fans in the US will be able to watch IPL 2026 live streams via the dedicated cricket service Willow TV. The service costs from $10 a month and is available from a number of cable providers including Dish, Spectrum, Xfinity, Verizon Fios and more.

If you don't have cable, then the best option is to try an OTT provider such as Sling TV. There are options to pay just for Willow (from $10 a month), or add it to your existing Sling plan. You can check out your options and sign up on its website.

To access your usual streaming service from outside the US, you'll need to use a VPN.

Watch IPL 2026 live streams in the UK

The IPL 2026 is being shown on Sky Sports and its dedicated Sky Sports Cricket channel in the UK.

Sky Sports has a dedicated Sky Sports Cricket channel for IPL coverage in the UK.

Outside the UK during the IPL? Use a VPN to watch the 2026 IPL as if you were back at home.

Watch IPL 2026 live streams in Australia

As usual, it is Fox Sports that has live and exclusive coverage of the IPL in Australia. If you want to watch online then the best option is Kayo Sports, which starts at $30.

New customers, however, can try the first month of Kayo for just $1. Alternatively, there's a generous FREE 7-day trial before you commit.

You'll need to use a VPN to access Kayo Sports when traveling abroad.

Watch IPL 2026 live streams in India

Cricket fans in India can watch every ball of the IPL on the Star Sports Network on TV and online on JioHotstar.

Subscriptions to JioHotstar start from just Rs. 79/month (around $0.85 USD). You can just get an annual package for just Rs. 499 ($5.40 USD).

Anyone outside of India who wants to watch their home cricket coverage can use a VPN.

IPL 2026 Preview

This year’s tournament was preceded by a mini auction, meaning most teams have managed to retain their core players. While the five-time champions Mumbai Indians (MI) will rely heavily on stars such as Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Hardik Pandya, and Jasprit Bumrah, teams like Lucknow Super Giants (LSG) will look towards overseas stars like Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, and Aiden Markram.

Only three teams – Punjab Kings, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants – are yet to win the tournament. Punjab Kings came close with a narrow loss in last year’s final against RCB, while Delhi Capitals and LSG failed to make it past the playoffs. They will be eager to change that this season.

Meanwhile, multiple-time champions Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders, who finished near the bottom of last year’s table, will be keen to turn their fortunes around. Will we see a new team crowned IPL 2026 champions, or will the experienced sides assert their dominance once again?

Saturday, March 28

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 2pm GMT

Sunday, March 29

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Monday, March 30

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, March 31

Punjab Kings vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, April 1

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

Thursday, April 2

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 3pm BST

Friday, April 3

Chennai Super Kings vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Saturday, April 4

Delhi Capitals vs Mumbai Indians — 6am ET / 11am BST

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals — 10am ET / 3pm BST

Sunday, April 5

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants — 6am ET / 11am BST

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Monday, April 6

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, April 7

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, April 8

Delhi Capitals vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Thursday, April 9

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants — 10am ET / 3pm BST

Friday, April 10

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Saturday, April 11

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad — 6am ET / 11am BST

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

Sunday, April 12

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans — 6am ET / 11am BST

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Monday, April 13

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, April 14

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, April 15

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants — 10am ET / 3pm BST

Thursday, April 16

Mumbai Indians vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Friday, April 17

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Saturday, April 18

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals — 6am ET / 11am BST

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Sunday, April 19

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals — 6am ET / 11am BST

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants — 10am ET / 3pm BST

Monday, April 20

Gujarat Titans vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, April 21

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, April 22

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals — 10am ET / 3pm BST

Thursday, April 23

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Friday, April 24

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Saturday, April 25

Delhi Capitals vs Punjab Kings — 6am ET / 11am BST

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 3pm BST

Sunday, April 26

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings — 6am ET / 11am BST

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Monday, April 27

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, April 28

Punjab Kings vs Rajasthan Royals — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, April 29

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 3pm BST

Thursday, April 30

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Friday, May 1

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

Saturday, May 2

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Sunday, May 3

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders — 6am ET / 11am BST

Gujarat Titans vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Monday, May 4

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, May 5

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, May 6

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Thursday, May 7

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Friday, May 8

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Saturday, May 9

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Sunday, May 10

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants — 6am ET / 11am BST

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Monday, May 11

Punjab Kings vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, May 12

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, May 13

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders — 10am ET / 3pm BST

Thursday, May 14

Punjab Kings vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Friday, May 15

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings — 10am ET / 3pm BST

Saturday, May 16

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Sunday, May 17

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru — 6am ET / 11am BST

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals — 10am ET / 3pm BST

Monday, May 18

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad — 10am ET / 3pm BST

Tuesday, May 19

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants — 10am ET / 3pm BST

Wednesday, May 20

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians — 10am ET / 3pm BST

Thursday, May 21

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans — 10am ET / 3pm BST

Friday, May 22

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru — 10am ET / 3pm BST

Saturday, May 23

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings — 10am ET / 3pm BST

Sunday, May 24

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals — 6am ET / 11am BST

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals — 10am ET / 3pm BST

IPL 2026 teams and squads

Chennai Super Kings

Jamie Overton, Dewald Brevis, Matt Short, Spencer Johnson, Zak Foulkes, Matt Henry, Noor Ahmad, Akeal Hosein, Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Sanju Samson, MS Dhoni, Urvil Patel, Kartik Sharma, Shivam Dube, Ramakrishna Ghosh, Shreyas Gopal, Aman Khan, Prashant Veer, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary

Delhi Capitals

Mitchell Starc, Pathum Nissanka, Dushmantha Chameera, Lungi Ngidi, David Miller, Tristan Stubbs, Kyle Jamieson, Prithvi Shaw, Karun Nair, Nitish Rana, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, Sahil Parakh, KL Rahul, Abishek Porel, Axar Patel, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Madhav Tiwari, T Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan

Gujarat Titans

Jos Buttler, Tom Banton, Luke Wood, Glenn Phillips, Jason Holder, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Shubman Gill, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Anuj Rawat, Kumar Kushagra, Washington Sundar, Manav Suthar, Rahul Tewatia, Nishant Sindhu, Jayant Yadav, Arshad Khan, Sai Kishore, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Kulwant Khejroliya

Kolkata Knight Riders

Cameron Green, Rovman Powell, Sunil Narine, Finn Allen, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Matheesha Pathirana, Blessing Muzarabani, Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rahul Tripathi, Rinku Singh, Tejasvi Dahiya, Anukul Roy, Daksh Kamra, Ramandeep Singh, Sarthak Ranjan, Prashant Solanki, Varun Chakravarthy, Kartik Tyagi, Umran Malik, Vaibhav Arora, Saurabh Dubey, Navdeep Saini

Lucknow Super Giants

Matthew Breetzke, Aiden Markram, Anrich Nortje, Nicholas Pooran, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Wanindu Hasaranga, Abdul Samad, Ayush Badoni, Himmat Singh, Akshat Raghuwanshi, Rishabh Pant, Mukul Choudhary, Arshin Kulkarni, Shahbaz Ahmed, Digvesh Rathi, M Siddharth, Akash Singh, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mohsin Khan, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Mayank Yadav, Naman Tiwari

Mumbai Indians

Will Jacks, Ryan Rickelton, Quinton de Kock, Corbin Bosch, Sherfane Rutherford, Mitchell Santner, Trent Boult, AM Ghazanfar, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Danish Malewar, Robin Minz, Shardul Thakur, Hardik Pandya, Naman Dhir, Raj Bawa, Tilak Varma, Mayank Markande, Raghu Sharma, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Mohammed Izhar, Mayank Rawat

Punjab Kings

Azmatullah Omarzai, Ben Dwarshuis, Cooper Connolly, Marcus Stoinis, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Marco Jansen, Lockie Ferguson, Harnoor Singh, Nehal Wadhera, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shreyas Iyer, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, Harpreet Brar, Musheer Khan, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Praveen Dubey, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Vijaykumar Vyshak, Vishal Nishad, Yash Thakur

Rajasthan Royals

Jofra Archer, Lhuan-dre Pretorius, Donovan Ferreira, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Adam Milne, Shimron Hetmyer, Dasun Shanaka, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Aman Rao, Dhruv Jurel, Ravi Singh, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Sandeep Sharma, Tushar Deshpande, Sushant Mishra, Kuldeep Sen, Brijesh Sharma

Royal Challengers Bengaluru

Jacob Bethell, Phil Salt, Jordan Cox, Josh Hazlewood, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Duffy, Nuwan Thushara, Virat Kohli, Rajat Patidar, Devdutt Padikkal, Jitesh Sharma, Venkatesh Iyer, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Satwik Deswal, Kanish Chouhan, Vihaan Malhotra, Vicky Ostwal, Suyash Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Mangesh Yadav, Abhinandan Singh

Sunrisers Hyderabad

Liam Livingstone, Brydon Carse, David Payne, Pat Cummins, Travis Head, Heinrich Klaasen, Kamindu Mendis, Eshan Malinga, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Salil Arora, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Harshal Patel, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Krains Fuletra, Zeeshan Ansari, Amit Kumar, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Onkar Tarmale, Sakib Hussain, Praful Hinge