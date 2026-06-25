<a id="elk-9d93cc7a-8306-473b-95ca-4ecb6112d4e3"></a><h2 id="meet-the-team-2">Meet the team</h2><p id="elk-feb046ef-7212-4b2f-911b-da185b9856f7">Good morning, everyone! Kash here from What Hi-Fi?'s hi-fi and audio team, and we'll be bringing you curated deals on the best audio gear as Prime Day continues into its third (and penultimate) day this week.</p><p>Everyone in the team is on hand to help hunt down deals and let you know if they're worth it or not, so meet the people who will be running this live hub:</p><template data-slice-id="slice-person-DYN7RSQHCggoFDxMFwtuNd-N6FXGJsNQS5WJbskDFDpFFUYGp8tYd3Y" data-slice-class="person-wrapper"></template><template data-slice-id="slice-person-DYN7RSQHCggoFDxMFwtuNd-JWBCEPjgfFUYLBEqUFQIIEydpETRZfEx" data-slice-class="person-wrapper"></template><template data-slice-id="slice-person-DYN7RSQHCggoFDxMFwtuNd-AzSU2bhwI0e4vAVbti4I1IuZVRSkmlIp" data-slice-class="person-wrapper"></template><template data-slice-id="slice-person-DYN7RSQHCggoFDxMFwtuNd-HyV83KcIvuhxMhAEVbYc18gUFH5Afs4y" data-slice-class="person-wrapper"></template><template data-slice-id="slice-person-DYN7RSQHCggoFDxMFwtuNd-qrRLnFx0EkEA2hAJOx1d3lyJz6dt8uQz" data-slice-class="person-wrapper"></template><a id="elk-seasonal"></a><aside id="seasonal_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-render-type="fte" data-skip="dealsy" data-widget-type="seasonal"></aside>