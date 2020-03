Record Store Day 2014 takes place on April 19th across the world, with over 600 releases available to buy from UK independent record shops.

Over 240 UK shops are taking part in this year's celebration of independent music stores, as well as larger stores such as Richer Sounds.

What Hi-Fi? will be getting involved, too, with related features in the week leading up to the big day and a Record Store Day competition.

For now, here's the full list of UK Record Store Day releases (In the US or elsewhere? Check the Record Store Day website for dedicated intormation). Are you sitting comfortably? Then here we go...

STEPTOE VINYL FINAL from JSchoolVideo on Vimeo.

Record Store Day 2014 UK releases

(ARTIST / TITLE / FORMAT)

∆ ∆

CAVEMAN ESCAPADES

12"

A MINOR FOREST

FLEMISH ALTRUSM / ININDEPENDENCE

4LP

ACCIDENT ON THE EAST LANCS

RAINY CITY PUNK VOLUME 2

2LP

ACID, THE

THE ACID

12"

ACTION, THE

7" SINGLES BOXSET

7 X 7" BOX SET

ADAM AND THE ANTS

DIRK WEARS WHITE SOX

LP

AEROSMITH

ROCKS

LP

AEROSMITH

DRAW THE LINE

LP

AEROSMITH

NIGHT IN THE RUTS

LP

AEROSMITH

ROCK IN A HARD PLACE

LP

AL HUDSON / AL MASON

SPREAD LOVE / GOOD LOVIN'

7"

AL KENT

HAPPY / ONE ON ONE

12"

AL KOOPER

SOUL OF A MAN LIVE / REKOOPERATION

3CD

ALANIS MORISSETTE

LIVE IN SWITZERLAND 2012

2LP

ALBERT AMMONS

BOOGIE WOOGIE STOMP

7"

ALEX HIGHTON

HIGHTON SCHMIGHTON - ALEX SINGS NILSSON (AND FINN, WAITS, CURTIS)

7" + DOWNLOAD

ALEXANDER ROBOTNICK

VINTAGE ROBOTNICKS

LP

ALEXANDER TUCKER

ALEXANDER TUCKER

LP

ALICE COOPER

LIVE IN SWITZERLAND 2005

2LP

ALLMAN BROTHERS BAND

SELECTIONS FROM PLAY ALL NIGHT

2LP

ALVARIUS B / SIR RICHARD BISHOP

IF YOU DON'T LIKE IT

LP

AMORPHOUS ANDROGYNOUS, THE

THE CARTEL & REMIXES

2LP

ANAMANAGUCHI

SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD VIDEO GAME

LP

ANATHEMA

UNTOUCHABLE

12"

ANDREAS DORAU

SILBERNES ICH (RARITATEN 1981-2014)

LP

ANGEL CORPUS-CHRISTI

I LOVE (SUICIDE)

7"

ANNE BRIGGS

THE HAZARDS OF LOVE

7"

ANUSHKA

DISTORTED AIR EP

12"

ART OF NOISE

LIVE AT THE END OF A CENTURY

LP PICTURE DISC

ASGEIR

HERE IT COMES / HEART SHAPED BOX

7"

AT THE GATES / DECAPITATED

CAPTOR OF SIN / MANDATORY SUICIDE

7" PICTURE DISC

ATMOSPHERE

THE LAKE NOKOMIS

12"

AUTUMN DEFENSE / JOSH ROUSE

SENTIMENTAL LADY / TROUBLE

7"

BACHMAN & TURNER

LIVE AT ROSELAND BALLROOM, NYC

2LP

BARDO POND

LOOKING FOR ANOTHER PLACE

LP + DOWNLOAD

BARFORD, TOMAS

TRUE TO YOU / HAPPY

7"

BATHORY

BATHORY

LP PICTURE DISC

BATHORY

THE RETURN OF THE DARKNESS AND EVIL

LP PICTURE DISC

BATHORY

UNDER THE SIGN OF THE BLACK MARK

LP PICTURE DISC

BATHORY

BLOOD FIRE DEATH

LP PICTURE DISC

BATHORY

HAMMERHEART

LP PICTURE DISC

BATHORY

TWILIGHT OF THE GODS

LP PICTURE DISC

BATTERY

WHATEVER IT TAKES

LP

BEACH BOYS, THE

SURFIN' SAFARI

LP + 7"

BEANS ON TOAST

BEANS ON TOAST

10"

BED RUGS

PURPLE PILL / DREAM ON

7"

BELTONES

ON DEAF EARS

LP

BETWEEN THE BURIED AND ME

COLORS_LIVE (RECORD STORE DAY 2014)

2LP

BIS

DATA PANIK ETCETERA

LP + DOWNLOAD

BIS / GHOSTS OF DEAD AIRPLANES

MINIMUM WAGE / ...HAIR METAL SHAME

7"

BLACK

SWEETEST SMILE

10"

BLACK ANGELS, THE

CLEAR LAKE FOREST

10"

BLACK BOMBAIN

SATURDAYS & SPACE TRAVEL

LP

BLACK CROWES, THE

WARPAINT

3LP

BLACK HEART PROCESSION / SOLBAKKEN

IN THE FISHTANK

LP

BLACK LIPS

FUNNY

7"

BLACK MILK

GLITCHES IN THE BREAK

12"

BLANCMANGE

LIVING ON THE CEILING / FEEL ME (REMIXES)

12"

BLEK LE ROC

WE JUST MET / PUNK FLOYD

7" + CD

BLOODLET

LIVE ON WMFU-FM

LP

BOB DYLAN

DÉBUT ALBUM

LP + 7"

BOB WILLS & HIS TEXAS PLAYBOYS

TRANSCRIPTIONS

LP

BOBBY RUSH

VOL 11 UPSTAIRS AT UNITED

12"

BOK BOK

COME BACK TO ME B/W MISFIT

7"

BOMBAY BICYCLE CLUB

TO THE BONE / REIGN DOWN

7"

BOMBINO

AGAMGAM

LP

BONNIE DOBSON & HER BOYS

COME ON DANCING

7"

BONOBO

GET THY BEARINGS

10"

BORED GAMES

WHO KILLED COLONEL MUSTARD

12"

BOTCH

UNIFYING THEMES REDUX

2LP

BOZ BOORER (MORRISSEY/THE POLECATS)

COMIC BOOK NIGHTMARE / SLIPPERY FORCES (CHRISTOPHER CHAPLIN REMIX)

7"

BOZZIO LEVIN STEVENS

BLACK LIGHT SYNDROME

2LP

BRAD FIEDEL

OST : TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY

7"

BRETON

LIVE

CASSETTE

BRIAN JONESTOWN MASSACRE, THE / THE MAGIC CASTLES

SPLIT

12"

BROKEN BELLS

HOLDING ON FOR LIFE

12"

BROWN BROGUES

ZOLOTO

10" + 7"

BRUCE SPRINGSTEEN

AMERICAN BEAUTY

10"

BRUUT

FIRE

LP

BUILT TO SPILL

ULTIMATE ALTERNATIVE WAVERS

2LP

BYRDS, THE

STRAIGHT FOR THE SUN

2LP

CAMERA OBSCURA

4AD SESSION

12"

CAMP SOPHISTO

SONGS IN PRAISE OF THE REVOLUTION

7"

CANNIBAL CORPSE

EVISCERATION PLAGUE

LP PICTURE DISC

CANNIBAL CORPSE

TORTURE

LP PICTURE DISC

CAPTAIN BEEFHEART / DON VAN VLIET

SON OF DUSTSUCKER (THE ROGER EAGLE TAPES)

LP

CARCASS / CEREBRAL BORE

I TOLD YOU SO (CORPORATE ROCK REALLY DOES SUCK) / HORRENDOUS ACTS OF INIQUITY

7" PICTURE DISC

CARDINAL

CARDINAL

LP + CD

CARO EMERALD

THE SHOCKING MISS EMERALD ACOUSTIC SESSIONS

12"

CARTER TUTTI

REMIX CHRIS & COSEY

CD

CATFISH AND THE BOTTLEMEN

KATHLEEN

7"

CAVE IN

JUPITER

2LP

CHAD VANGAALEN

I WANT YOU BACK

7"

CHARLES BRADLEY

I HOPE YOU FIND THE GO

12"

CHARLOTTE GAINSBOURG

HEY JOE (FEAT. BECK) / HEY JOE (SEBASTIEN REMIX)

7"

CHILLS, THE, THE VERLAINES, THE STONES, SNEAKY FEELING

DUNEDIN DOUBLE

2LP

CHOIR OF YOUNG BELIEVERS / TINA DICKOW

HOLLOW TALK (LULU ROUGE'S STELLA POLARIS REMIX) / BREAK OF DAY (THE STELLA POLARIS ALLSTARS REMIX)

12"

CHRIS FORSYTH & THE SOLAR MOTEL BAND

SOLAR LIVE 11.15.13

LP

CHRISSIE HYNDE

DARK SUNGLASSES

7"

CHRISTIAN KJELLVANDER

THE PANTED BIRD

7"

CHRISTIAN VOGEL / T.RAUMSCHMIERE

LOST IN THE CHASE / DAMPFER

10"

CHROMEO

EZRA’S INTERLUDE (FEAT. EZRA KOENIG)

7"

CHVRCHES

WE SINK

7"

CIRCA WAVES

STUCK IN MY TEETH

7"

CIRCLES

INFINITAS

2LP

CIVIL WARS, THE

LIVE AT EDDIE'S ATTIC

LP

CLANG BOOM STEAM

CLANG BOOM STEAM

12"

CLARENCE CARTER

SLIP AWAY - THE ULTIMATE CLARENCE CARTER 1966 - 1971

2LP

CLINT MANSELL

FILTH OST

LP

CLOSE YOUR EYES

PREPACKAGED HOPE

7"

CLUTCH/LIONIZE

RUN JOHN BARLEYCORN RUN/ETHER MADNESS

7"

COLIN POTTER

I COULDN'T AGREE…

7"

COLLEGE

NORTHERN COUNCIL

LP

COLUMBIA

GRAFONOLA MUG

MUG

COMPUTERS, THE

LIVE & INCONSOLABLE

CD and 2LP

CONOR OBERST

HUNDREDS OF WAYS / FAST FRIENDS

7"

CORDUROY

LONDON ENGLAND LIVE

LP

COSMETICS

OLYMPIA PLUS

12"

COVES

NO LADDER (TOY REMIX)

12"

CREATION, THE

7" SINGLES BOXSET

11 X 7" BOX SET

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

THE 69 SINGLES

10"

CRIOLO

DUAS DE CINCO

10"

CULTS

VOL 10 UPSTAIRS AT UNITED

12"

CUPP CAVE

DEATH VESSEL / TT IBM

7"

CURVED AIR

LIVE ATMOSPHERE

LP + 7"

CUZ (MIKE WATT & SAM FROM THE GO TEAM)

TAMETEBAKO

LP

DADS

WOMEN EP

7"

DAMON ALBARN

HOLLOW PONDS / LONELY PRESS PLAY

7"

DAN LE SAC VS SCROOBIUS PIP

YOU WILL SEE ME

7"

DANSSON & MARLON HOFFSTADT

SHAKE IT

12"

DARKNESS, THE

PERMISSION TO LAND

LP PICTURE DISC

DARQ E FREAKER

IRONSIDE

12"

DAVE ALVIN & PHIL ALVIN

SONGS FROM COMMON GROUND

10"

DAVID BOWIE

ROCK N ROLL SUICIDE

7" PICTURE DISC

DAVID LYNCH

THE AIR IS ON FIRE

LP

DAVID LYNCH

THE BIG DREAM REMIX EP

12"

DAVY GRAHAM & BERT JANSCH

LIVE IN EDINBURGH

10"

DAWES

CONOR

7"

DBA

DREAMING OF ENGLAND

LP

DEAD KENNEDYS

ORIGINAL SINGLES COLLECTION 1979-1982

7 X 7" BOX SET

DEAN MARTIN

DREAM WITH DEAN

LP

DEEP PURPLE

SHADES OF DEEP PURPLE

LP

DEEP PURPLE

MADE IN JAPAN

2 X 7"

DEER TICK

EEL BOWEL

7"

DEERHOOF & MARC RIBOT'S CERAMIC DOG

SPLIT 7"

7"

DELINES, THE

THE OIL RIGS AT NIGHT

7"

DESTROYER

KAPUTT

LP

DEVO

BUTCH DEVO AND THE SUNDANCE GIG

LP + DVD

DIANA DORS

SWINGIN' DORS

LP

DIANA DORS

SO LITTLE TIME / IT’S TOO LATE

7"

151

DIESEL / JARVIS & DJ HARVEY

NORTHBEACH / IN THE CITY

12"

DILLINGER, TRINITY, WAYNE WADE, AL CAMPBELL, JUNIOR TAMLIN

FIVE MAN ARMY

12"

DIMITRI FROM LOISADA

TALKIN BOUT / LA VICTORIA XOCOLAT

12"

DINOSAUR JR

FOSSILS BOX

5 X 7" BOX SET

DISCLOSURE

APOLLO

12"

DJ ANDY SMITH

DJ ANDY SMITH'S JAM UP TWIST U.S.A.

7 X 7" BOX SET

DJANGO DJANGO

PORPOISE SONG

7"

DODOS, THE

YOURS TRULY SESSION

7"

DONNA MCGHEE

MAKE IT LAST FOREVER (DELUXE AUDIOPHILE EDITION)

2LP

DONNY HATHAWAY

LIVE AT THE BITTER END

2LP

DOORS, THE

WEIRD SCENES INSIDE THE GOLDMINE

2LP

DOT HACKER

WHATEVER YOU WANT / MEMORY

7"

DOUG PAISLEY

GROWING SOULS B/W LIES TO LIES

7"

DREAM THEATER

ILLUMINATION THEORY

LP

DRESDEN DOLLS, THE

THE DRESDEN DOLLS

2LP

DUANE EDDY

MOOVIN N’ GROOVIN / UP & DOWN

7"

DUANE EDDY

REBEL ROUSER / STALKIN’

7"

DUB SEX

OVER & OVER & OVER

7"

DUFF MCKAGAN'S LOADED

SICK

2LP

DURUTTI COLUMN, THE

CHRONICLE LX:XL

2CD DELUXE BOX

DVORAK / BRAHMS / ELGAR / BRUCH / MENDELSSOHN / SCHUBERT

HALLÉ TRADITION

4CD

ECHO & THE BUNNYMEN

OCEAN RAIN

LP

EDWYN COLLINS

GEORGOUS GEORGE

LP + CD

ELBOW

CHARGE

7"

ELMER GANTRY

FLAMES

7"

EMILY BARKER & THE RED CLAY HALO

SONGS BENEATH THE RIVER

10"

EMPEROR

IX EQUILIBRIUM

2LP

EMPEROR MACHINE

LIKE A MACHINE

2LP

ERIC B. & RAKIM

PAID IN FULL (MINI MADNESS: COLDCUT REMIX)

7"

ESG

DANCE TO THE BEST OF ESG

3LP + DOWNLOAD

EVERLY BROTHERS, THE

ROOTS

LP

EVERYTHING BUT THE GIRL

EDEN - 30TH ANNIVERSARY EDITION

LP

FAIRHORNS

DOKI DOKI RUN

LP + CD

FAIRPORT CONVENTION

FROM CROPREDY TO PORTMEIRION

2LP

FAIRPORT CONVENTION

MOAT ON THE EDGE - LIVE AT BROUGHTON CASTLE

LP

FAIRPORT CONVENTION

XXXV - THE 35TH ANNIVERSARY ALBUM

2LP

FALL, THE

WHITE LIGHTNING

LP

FAR OUT MONSTER DISCO ORCHESTRA

FAR OUT MONSTER DISCO ORCHESTRA

2LP

FARM, THE

ALL TOGETHER NOW

7" PICTURE DISC

FARSIDE

KEEP MY SOUL AWAKE

7"

FEAR OF MEN

LOOM

LP + DOWNLOAD

FELA KUTI

SE E TUN DE / WAKA WAKA

7"

FENECH SOLER

FENECH SOLER REMIXED

12"

FIELD, THE

FROM HERE WE GO SUBLIME

2LP

FISHBONE

FISHBONE

LP

FLAMING LIPS, THE

7 SKIES H3

LP

FLEETWOOD MAC

DRAGON FLY B/W PURPLE DANCER

7"

FRANK ZAPPA

DON’T EAT THE YELLOW SNOW

7"

FULL OF HELL / PSYWARFARE

SPLIT (COLOR)

LP

GEMMA RAY

MOTORBIKE (FEAT ALAN VEGA)

7" PICTURE DISC

GEORGE EZRA

CASSY O

2 X 7"

GERRY READ

SOCIALISE / CHARCOAL

12"

GET CAPE. WEAR CAPE. FLY VS SAM DUCKWORTH

STARRCADE EP

WRESTLING MASK + DOWNLOAD

GHOST BEACH

BLONDE

LP

GLENN JONES

WELCOMED WHEREVER I GO

12"

GLIMPSE & MARTIN DAWSON / SHENODA

FAT CONTROLLER (ROMAN FLUGEL REMIX) / ALL EARS (MR G REMIX)

10"

GLITCH MOB, THE

DRINK THE SEA / WE CAN MAKE THE WORLD STOP

2LP + 10"

GLORIA JONES

TAINTED LOVE

7"

GONGA

BLACK SABBETH

12"

GRACE JONES

ME! I DISCONNECT FROM YOU

12"

GRAHAM DEE

DUCKIN' AND DIVIN'

10"

GRAM PARSONS

180 GRAM: ALTERNATE TAKES FROM GP AND GRIEVOUS ANGEL

2LP

GRANT HART

EVERY EVERYTHING AND SOME SOMETHING

LP + DVD

GRATEFUL DEAD

LIVE AT THE COLISEUM

2LP

GREEN DAY

DEMOLICIOUS

CD / 2LP / CASSETTE

GREGORY ISAACS / OSSIE HIBBERT & REVOLUTIONARIES

MR KNOW IT ALL / WAY OF THE STARS

12"

GREGORY PORTER

MUSICAL GENOCIDE

7"

HACKNEY COLLIERY BAND / HENRI-PIERRE NOEL

ALL OF THE LIGHTS (SCRIMSHIRE REMIX) / DISKETTE (THE REFLEX REVISION)

7"

HAIM

FOREVER

10"

HALF JAPANESE

VOLUME 1: 1981-1985

3LP + DOWNLOAD

HAMILTON LEITHAUSER (THE WALKMEN)

ALEXANDRA/IN THE SHALLOWS

7"

HANK MIZELL

JUNGLE ROCK

7"

HAWKLORDS

25 YEARS EP

12"

HAWKWIND

CHURCH OF HAWKWIND

2LP

HEAVENS TO BETSY

CALCULATED

LP

HENRY MANCINI

PINK PANTHER

LP

HERBERT VON KARAJAN

EUROPEAN MUSIC VOL 1: GERMAN ROMANTIC MUSIC (PRE 1960)

12 X CD SET

HERBERT VON KARAJAN

RUSSIAN MUSIC

7 CD SET

HERBERT VON KARAJAN

BACH / BEETHOVEN / BRAHMS / STRAUSS: CHORAL & VOCAL WORKS (PRE 1960)

5CD SET

HESOHI / MELCHIOR SULTANA / SIMON BISHOP / MR W

FUNKY TOWN RSD 2014 SAMPLER

7"

HOLGER CZUKAY (CAN)

ON THE WAY TO THE PEAK OF NORMAL

LP

HOLLIS BROWN

HOLLIS BROWN GETS LOADED

LP

HORACE ANDY

ZION SESSIONS

LP

HOUSE FOR THE HOMELESS

WE CAN HEAL (DIRECTOR'S CUT / DJ SPEN & GARY HUDGINS 7" MIXES)

7"

HOWARD MARKS READS KERMIT LEVERIDGE

LIES AND OTHER FOOLS

7"

HUSKER DU

CANDY APPLE GREY

LP

ICE-T

GREATEST HITS

LP

IDLE RACE

BIRTHDAY PARTY

LP

ILLUM SPHERE

SPECTRE VEX

2LP

IMARHAN TIMBUKTU

AKAL WARLED

LP

INCA BABIES

SCATTER EP

12"

INGER LORRE AND THE CHIEFS OF INFINITY

SNOWFLAKE

7"

INNER LIFE / SALSOUL ORCHESTRA

RECORD STORE DAY SPECIAL: JOHN MORALES PRESENTS M&M MIXES

12"

INSOMNIUM

THE CANDLELIGHT YEARS

7LP

INSPIRAL CARPETS

DUNG 4 + THE COW EP

LP + 7"

INTEGRITY

DEN OF INIQUITY

2LP

INTEGRITY / VEGAS

SPLIT (RED VINYL)

7"

I-ROBOTS PRESENT: KLEIN & M.B.O.

LAST CALL (INC GENE HUNT REMIX)

12"

J SPACEMAN & KID MILLIONS

LIVE AT LE POISSON ROUGE

LP + 7"

JACK BRUCE

FIELDS OF FOREVER / DRONE

7"

JAKE BUGG

LIVE AT SILVER PLATTERS

12"

JAMES FOUNTAIN / THE MONTCLAIRS

NORTHERN SOUL - THE FILM : JAMES FOUNTAIN / THE MONTCLAIRS

7"

JAMES VINCENT MCMORROW

CAVALIER

10"

JAMES WILLIAMSON & CAROLYN WONDERLAND (FEAT THE STOOGES)

OPEN UP & BLEED

7"

JAMIE LENMAN

IT'S HARD TO BE A GENTLEMAN / ALL THE THINGS YOU HATE ABOUT ME, I HATE THEM TOO

7"

JAY Z / LINKIN PARK

COLLISION COURSE

LP

JBS, THE

FOOD FOR THOUGHT : GET ON DOWN EDITION

LP

JEF GILSON ET MALAGASY

JEF GILSON ET MALAGASY

5LP BOX SET / 4CD BOX SET

JEFFREY LEE PIERCE SESSIONS PROJECT

DOUBLE A SIDE SPLIT

7"

JENKS MILLER / JAMES TOTH

ROADS TO RUIN

LP

JETHRO TULL

LIVE IN SWITZERLAND 2003

3LP

JETT REBEL

VENUS / MARS

2 X 10"

JIM MCCARTY

FRONTMAN

LP

JOEY NEGRO VS HORSE MEAT DISCO

CANDIDATE FOR LOVE - RECORD STORE DAY 2014 SPECIAL RELEASE – ZR 200TH RELEASE

12"

JOHN FOXX

METAMATIC

LP + DOWNLOAD

JOHN FOXX & THE MATHS

INTERPLAY / THE SHAPE OF THINGS

2LP

JOHN GRANT

GETS SCHOOLED

12"

JOHN LEES' BARCLAY JAMES HARVEST

ANCIENT WAVES EP

12"

JOHN MARTYN

MAY YOU NEVER / MAY YOU NEVER

7"

JOHN TAVENER

THE PROTECTING VEIL

LP

JOHNNY CASH

WITH HIS HOT & BLUE GUITAR

LP

JOHNNY OSBOURNE

GIVE A LITTLE LOVE / GIVE A LITTLE DUB

12"

JON SPENCER BLUES EXPLOSION

SHE'S ON IT/JACK THE RIPPER

12"

JOY DIVISION

AN IDEAL FOR LIVING

12"

J'S, THE / SANDY BARBER

WHEN DID YOU STOP B/W I THINK I’LL DO SOME STEPPING ON MY OWN (AL KENT DISCO MIXES)

12"

JULIA HOLTER

DON'T MAKE ME OVER/HELLO STRANGER

7"

JULIE RUIN, THE

BRIGHTSIDE/IN THE PICTURE

7"

JULLIAN GOMES

LOVE SONG 28 (FEAT BOBBY) (ORIGINAL, ATJAZZ & CHARLES WEBSTER REMIXES)

12"

JULY

JULY

LP

JUST FRIENDS

DON'T TELL ME

10"

KAI ALCE

NDATLTD

12"

KATASTROPHY WIFE

ALL KNEEL

LP + DOWNLOAD

KATATONIA

KOCYTEAN

12"

KATY B

LITTLE RED : REMIXES

2LP

KHLYST

CHAOS IS MY NAME

LP

KHRUANGBIN

A CALF BORN IN WINTER

7"

KILBURN AND THE HIGH ROADS

ROUGH KIDS 40TH ANNIVERSARY

7"

KIM RICHEY

THORN IN MY HEART : THE WORK TAPES

LP

KING CATS

DOWN IN CALIFORNIA (PSYCHEMAGIK & ALBION EDITS)

12"

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

HEAD ON/PILL

12"

KING KONG

OST 7 INCH

7"

KINGS OF LEON

WAIT FOR ME

7"

KITCHENS OF DISTINCTION

EXTRAVAGANCE EP

10"

KODALINE

COMING UP

7"

KODE9 & THE SPACEAPE

MEMORIES OF THE FUTURE

2LP

KORN

THE PARADIGM SHIFT

LP

KREIDLER / AUTOMAT

SNOWBLIND / ESCAPED |BERLIN WALL (FEAT GENESIS BREY)

12"

KRIEG

ISOLATION/TRANSMISSION (ORANGE)

7"

KROKODIL

SHATTER / DEAD MAN'S PATH

7"

KYLIE MINOGUE

GOLDEN BOY

7"

LA COKA NOSTRA

MIND YOUR BUSINESS

7"

LCD SOUNDSYSTEM

LIVE THE FINAL SHOW NYC

5LP BOX SET

LEE PERRY

RASTAFARI ON WALL STREET

12"

LEMONHEADS, THE

IF ONLY YOU WERE DEAD

2LP + DOWNLOAD

LEVELLERS, THE

CARRY ME EP

12"

LIARS

MESS ON A MISSION

12"

LIFE WITHOUT BUILDINGS

ANY OTHER CITY

LP

LITTLE BARRIE

FUZZBOMB / ONLY YOU

7"

LITTLE DRAGON

KLAPP KLAPP

12"

LNTG

MAKE ME FEEL EP

12"

LNTG / LUXXURY / ED ZONE & DEADLY SINS

VARIOUS ARTISTS EP

12"

LOGISTICS / HIGH CONTRAST

TOGETHER/MUSIC IS EVERYTHING (INFLUX UK REMIX)

12"

LONDON GRAMMAR

HEY NOW (BONOBO REMIX) / HEY NOW (ZERO 7 REMIX)

10"

LUKE HAINES

LOU REED / JEFF STARSHIP SUPERHERO

7"

LUKE SITAL SINGH

GREATEST LOVERS

7"

LUXXURY

EDITS VOL 1 (CALIFORNIA EAGLES)

12"

MACHINE HEAD

KILLERS & KINGS

10"

MAE

DESTINATION:BEAUTIFUL (BLUE/GOLD VINYL)

LP

MARC BOLAN

BBC – ELECTRIC SEVENS 2

4 X 7"

MARIANNE FAITHFULL

SISTER MORPHINE / SOMETHING BETTER

7"

MARILLION

YOU'RE GONE

12"

MARIS PYPER

HEADLANDS

10"

MARK CHADWICK (THE LEVELLERS)

RED SKY

7"

MARNIE

THE HUNTER REMIXED

12"

MARTIN & ELIZA CARTHY

HAPPINESS

7"

MASTODON

LIVE AT BRIXTON

2LP

MATT ANDERSEN

WEIGHTLESS

LP

MATT BERRY

MUSIC FOR INSOMNIACS PART IV

7"

MAW / DJ BEAT / JASON BINKS

HIPPIE FUNK EP

12"

MAXIMO PARK

ON THE SLY/RANDOM REGRETS

7"

MAZZY STAR

I'M LESS HERE

7"

MCDERMOTT'S 2 HOUR / THE LEVELLERS

DIRTY DAVEY/DIRTY DAVEY LIVE

7"

MEADE LUX LEWIS

MELANCHOLY

7"

MEANWHILE

LUVLETTER

12"

MEDICINE

PART TIME PUNKS LIVE

12"

MEL

BURNING STONES

12"

MELT YOURSELF DOWN

LIVE AT THE NEW EMPOWERING CHURCH

LP

MEMORY BAND, THE

FURTHER NAVIGATIONS

10"

METRONOMY

LOVE LETTERS (SOULWAX REMIX)

12"

MGMT

ORACULAR SPECTACULAR

LP

MGMT

CONGRATULATIONS

2LP

MICHAEL CHAPMAN

PLAYING GUITAR THE EASY WAY

LP

MICHAEL FEUERSTACK & ASSOCIATES

SINGER SONGER

LP

MIKE WATT

MUD PUDDLE / WE COME TO LEARN

7"

MILK N COOKIES

NOT ENOUGH GIRLS B/W NOTS

7"

MINUS 5, THE

SCOTT THE HOOPLE IN THE DUNGEON OF HORROR

5LP

MØ

SAY YOU WILL BE THERE (SPICE GIRLS COVER)

7"

MOEBIUS / NEUMEIER / ENGLER | SCHNEIDER TM

WOHLAUF/WFMU STREAM TEST

12"

MOLES, THE

FLASHBACKS AND DREAM SEQUENCES : THE STORY OF THE MOLES

2LP + 2CD

MOONS, THE

HEART AND SOUL

7"

MOR PARANOIDS, THE

CIRCULAR

LP

MORIARTY MEETS MAMA ROSIN

BYE BYE BAYOU - THE PIGALLE SESSIONS

10"

MOTON RECORDS INC RECORDS

MOTON LONG PLAYER VOL 1

CD / LP

MOTORHEAD

MOTORHEAD

2LP

MOTORHEAD

WHAT'S WORDSWORTH

LP

MR BENN FT EVA LAZARUS, BLACKOUT JA & CHAMPIAN

STARS

2 X 7"

MR THING, TALL BLACK GUY, ERIC LAU & KIDKANEVIL

NOTHING LEAVES THE HOUSE

2 X 7"

MUDHONEY

ON TOP: KEXP PRESENTS MUDHONEY LIVE ON TOP OF THE SPACE NEEDLE

LP

MUPPET MOVIE

ORIGINAL MOVIE

LP

MY DARLING CLEMENTINE

LUCKY BAG EP

10"

MYSTERY ARTIST

MYSTERY

7"

NATASHA KHAN (BAT FOR LASHES) & JON HOPKINS

GARDEN’S HEART

7"

NEIL BROPHY

RECORD COLLECTOR / FOOTBALL ROCK & ROLL

7"

NEIL YOUNG

COW PALACE 1986

3LP

NEKO CASE & JASON LYTLE

SATELLITE OF LOVE

7"

NEON NEON

YEARS OF LEAD EP

12" + DOWNLOAD

NICOLA CONTE PRESENTS...

VIAGEM VOL4

10"

NILE RODGERS

DO WHAT YOU WANNA DO (IMS ANTHEM) (EATS EVERYTHING REMIXES)

12"

NILE RODGERS

DO WHAT YOU WANNA DO (IMS ANTHEM) (ROB DA BANK REMIXES)

7"

NINA PERSSON

SOMETIMES

7"

NINA SIMONE

MY BABY JUST CARES FOR ME

7"

NIRVANA

PENNYROYAL TEA

7"

NITS

6

10"

NOCHEXXX

COURTROOM DRAMATIX EP

12"

NOISEM / OCCULTIST

SPLIT

7"

NORM TALLEY

THE REWORKS

10"

NOTORIOUS B.I.G

LIFE AFTER DEATH

3LP

NOTWIST, THE

RUN RUN RUN

12"

NOVA NOVA & PETER HOOK

LOW ENDS (ORIGINAL & SLABB REMIXES)

7"

NOVA NOVA & PETER HOOK

LOW ENDS (THIERRY CRISCIONE REMIXES)

7"

NOVASTAR

NOVASTAR

LP

NUBA NOUR

DESSY LEMON / READY FOR DROWNING

7"

O LEVEL

PSEUDO PUNK

LP

OASIS

SUPERSONIC

12"

OF MONTREAL

SATANIC PANIC IN THE ATTIC (10 YEAR ANNIVERSARY EDITION)

LP + DOWNLOAD

OF MONTREAL

JIGSAW PUZZLE

7" + DOWNLOAD

OFF !

LEARN TO OBEY

7"

OLIVER HART

THE MANY FACES OF OLIVER HART OR: HOW EYE ONE THE WRITE TOO THINK

3LP

OMAR SOULEYMAN

JAZEERA NIGHTS: FOLK & POP SOUNDS OF SYRIA

LP

ONE DIRECTION

MIDNIGHT MEMORIES

7"

ONE MAN ARMY

DEAD END STORIES

LP

ONEOHTRIX POINT NEVER

COMMISSIONS 1

12"

OPETH

WATERSHED

LP

OST

AMARCORD (NINO ROTA)

LP

OTIS CLAY

TRYING TO LIVE MY LIFE WITHOUT YOU

LP

OTIS CLAY

I CAN'T TAKE IT

LP

OTIS REDDING

PAIN IN MY HEART

LP

OUTKAST

SOUTHERNPLAYALISTICADILLACMUZIK

LP

OZRIC TENTACLES

SLOOSH

12"

PAGANS

WHAT'S THIS SHIT? 1977 / 1979

LP

PAGANS, THE / THE CONTROLLERS

SOUL JAZZ RECORDS PRESENTS: PUNK 45 SINGLE

7"

PANTERA / POISON IDEA

THE BADGE

7"

PARAMORE

AIN'T IT FUN

12"

PARQUET COURTS

SUNBATHING ANIMAL

7"

PAUL WELLER

BRAND NEW TOYS

7"

PETE MOLINARI

LOOK TO THE WIND / GIRL CALLED MINE

7"

PETER MURPHY

HANG UP

7"

PETER ZUMMO / ARTHUR RUSSELL

LATERAL PASS

LP

PHAROAHE MONCH

GET DOWN

7"

PHOENIX FOUNDATION, THE

BOB LENNON, JOHN DYLAN

7"

PHOSPHORESCENT

SONG FOR ZULA

12"

PIL

DEATH DISCO / WARRIOR (US DANCE MIX)

12"

PISSED JEANS

THE VERY BEST OF SUB POP 2009-2013, LIVE AT THE BBC

12"

PIXIES

INDIE CINDY

LP

PLACEBO

BALL OF EYES

LP

PLACEBO

1973

LP

PLACEBO

PLACEBO

LP

POGUES, THE

THE POGUES WITH JOE STRUMMER LIVE IN LONDON

2LP

POISON IDEA

GETTING THE FEAR

7"

POWER GLOVE

FAR CRY 3

2LP

PREATURES, THE

IS THIS HOW YOU FEEL?

10"

PSYCHIC TV

THEE FABULOUS FEAT OV FLOWERING LIGHT

2LP

PSYCHIC TV

HACIENDA

2LP

PSYCHIC TV

LIVE AT THE MARQUEE

2LP

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

ELFSTEDENTOCHT

7"

PUSSY GALORE

PUSSY GOLD 5000

LP

QUANTIC

YOU WILL RETURN

7"

R.E.M

UNPLUGGED

4LP

RADKEY

9 LIVES AT THE 100 CLUB

CASSETTE

RAGZ NORDSET

SLEEPDANCING REMIXES PART 1 - RON BASEJAM

10"

RAINBOW

ROCKPLAST 1995 - BLACK MASQUARADE

3LP

RALEIGH RITCHIE

BLACK & BLUE

12"

RALFE BAND

COLD CHICAGO MORNING PRINT

PRINT + DOWNLOAD

RAMMSTEIN

PUSSY / MEIN TEIL

12"

RAMONES

MELTDOWN WITH THE RAMONES

10"

RAY LAMONTAGNE

SUPERNOVA

7"

RAY PARKER JR

GHOSTBUSTERS

10"

RAZOR-N-TAPE

RECORD STORE DAY EDITS

10"

RECKLESS LOVE / TREATMENT

THE OUTLAW / DIE HARD

12"

REGINA SPEKTOR

YOU'VE GOT TIME

7"

RICHARD HAWLEY

ROLLIN’ AND TUMBLIN’

10"

RINGO DEATHSTARR

GODS DREAM

LP + DOWNLOAD

RINUS GARAGE & TRIGGERFINGER

WALL OF DOLLS / ANNIE

7"

RIVAL SONS

ELECTRIC MAN / BELLE STAR

7" PICTURE DISC

ROBB JOHNSON

SWEET JANE / BAY OF ANGELS

7"

ROBERT GLASPER

PORTER CHOPS GLASPER

10"

ROD TAYLOR / ADAM PRESCOTT / MANASSEH

SING PRAISES

7"

RODDY FRAME

SURF

LP

RODDY FRAME

WESTERN SKIES

LP

RODION G.A.

MISIUNEA SPATIALA DELTA (DELTA SPACE MISSION)

12"

ROGER TAYLOR

FUN ON EARTH

LP

ROGER WATERS

THE LAST MIMZY-HELLO (I LOVE YOU)

10"

ROLLING STONES, THE

GOT LIVE IF YOU WANT IT! EP

7"

ROLLING STONES, THE

THE ROLLING STONES EP

7"

RONNIE LANE & SLIM CHANCE

ANNIVERSARY / OOH LA LA

7"

RONNIE SPECTOR & THE E STREET BAND

SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD

7"

ROT IN HELL

RUINED EMPIRE

LP

ROY PORTER SOUND MACHINE FEAT. DAHLE SCOTT

OUT ON THE TOWN TONITE

7"

RPM TURNTABLE AMERICAN FOOTBALL

RPM TURNTABLE AMERICAN FOOTBALL

7"

RUTS, THE

THE HIGHEST ENERGY RUTS LIVE

LP

SAM COOKE

AIN’T THAT GOOD NEWS (50TH ANNIVERSARY)

LP

SASHA SIEM

PROOF

7"

SATURDAY LOOKS GOOD TO ME

SATURDAY LOOKS GOOD TO ME

LP + DOWNLOAD

SATURDAY LOOKS GOOD TO ME

LOVE WILL FIND YOU

LP + DOWNLOAD

SCORE BY CLINT MANSELL

INTO THE WALL

LP

SCORE BY DAVID HESS

THE LAST HOUSE ON THE LEFT (ORIGINAL 1972 MOTION PICTURE SOUNDTRACK)

LP PICTURE DISC

SCORE BY NICO FEDENCO

EMANUELLE PERCHE 'VIOLENZA ALLE DONNE AKA THE VIOLATION OF EMANUELLE

LP

SCORE BY NICOLA PIOVANI

ILL PROFUMO DELLA SIGNORA IN NERO AKA THE PERFUME OF THE LADY IN BLACK

LP

SCORE BY WALTER RIZZATI

1990: I GUERRIERI DEL BRONX AKA THE BRONX WARRIORS

LP

SCREAMING TREES

LAST WORDS : THE FINAL RECORDINGS

LP

SEAHAWKS

PARADISE FREAKS

LP + 7"

SEBASTIEN TELLIER

L'INCROYABLE VERITE

LP

SECTION 25

REFLECTION (YOUNG IMAGE)

7"

SENSEFIELD

BUILDING

LP

SET YOUR GOALS

THE RESET DEMO : 10 YEAR ANNIVERSARY EDITION

10"

SEX PISTOLS

NEVER MIND THE BOLLOCKS

7 X 7" BOX SET

SHAMPOO BOY

NEBEL / NADEL

12"

SHARON JONES & THE DAP KINGS

DAP DIPPIN

LP

SHARPLING & WURSTER

ROCK, ROT & RULE

LP

SHLOHMO

SHLO-FI

2LP

SHOCKING BLUE

SEND ME A POSTCARD

7"

SHONEN KNIFE

OVERDRIVE

LP

SHOOTING GUNS

BROTHERHOOD OF THE RAM

LP

SICK OF IT ALL

DEATH TO TYRANTS

LP

SICK OF IT ALL

BASED ON A TRUE STORY

LP

SIKTH

DEATH OF A DEAD DAY

2LP

SIMON GODDARD

SIMPLY THRILLED : THE PREPOSTEROUS STORY OF POSTCARD RECORDS

BOOK

SIRIUSMO

JAJA

10"

SKYLON

SKYLON B/W SKYLON (DEMO)

7"

SLIPKNOT

VOL. 3 THE SUBLIMINAL

LP

SMOKE FAIRIES

SMOKE FAIRIES

LP

SNOW, THE

MEMORY LOSS B/2 JOY OF LIFE

7"

SONGS : OHIA

JOURNEY ON: COLLECTED SINGLES

9 X 7" BOX SET + CD

SONICS / MUDHONEY

BAD BETTIE / I LIKE IT SMALL

7"

SONIC'S RENDEZVOUS BAND

CITY SLANG / ELECTROPHONIC TONIC

7"

SONZEIRA

BRASIL BAM BAM BAM

7"

SOUNDGARDEN

SUPERUNKNOWN : THE SINGLES

5 X 10"

SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS WITH FRED SCHNEIDER

PARTY AT MY TROUSE

7"

SPACEMEN 3

TRANSLUCENT FLASHBACKS: THE 12" SINGLES

3LP

SPECIALS, THE

SOCK IT TO 'EM JB B/W RAT RACE'

7"

STANLEY ODD

CHASE YIRSEL

12"

STAR SPANGLED BANANA

NAG NAG NAG / FRANTIC ROMANTIC

7"

STATUS QUO

TOKYO QUO

LP

STATUS QUO

PICTURES - LIVE IN SWITZERLAND

2LP

STEPHEN JOHN KALINICH

A WORLD OF PEACE MUST COME

LP

STEREOFYSH / TOCOTRONIC

THERE YET/WARTE AUF MICH AUF DEM GRUND DES SWIMMINGPOOLS

10"

STEVE MASON

GREG WILSON AND DEREK KAYE REMIXES

12"

STRANGLERS, THE

PEACHES

7"

STREET DOGS / NOI!SE

STREET DOGS / NOI!SE

10" / CD

STRING DRIVEN THING

STEEPLE CLAYDON

LP

STRYPES, THE

4 TRACK MIND

7"

SUBMOTION ORCHESTRA / PLANAS

IT'S NOT ME IT'S YOU (ALIX PEREZ RMX) / BREATHTAKING FT.ED THOMAS (DBRIDGE SOUL STEPPERS MIX)

12"

SUEDE

LET GO

7"

SUN RA

THE FUTURISTIC SOUNDS OF..

LP

SUN RA

OUTER SPACEWAYS INCORPORATED

LP

SURFER BLOOD

PYTHONS (DEMOS)

LP

T. REX

TANX

LP + DOWNLOAD

TAME IMPALA

LIVE VERSIONS

12"

TARA LYNN FEAT LORETTA LYNN

COAL DUST / HONKY TONK GIRL

7"

TEENAGE FILMSTARS

(THERE'S A) CLOUD OVER LIVERPOOL

LP

TEETH OF THE SEA

A FIELD IN ENGLAND : RE-IMAGINED

LP

TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD

SPRING!

12" + DOWNLOAD

TEMPERANCE MOVEMENT, THE

UP IN THE SKY / TENDER

7" PICTURE DISC

TEMPLES / JAGWAR MA

SHELTER SONG/MAN I NEED

12"

TENPOLE TUDOR

SWORDS OF A THOUSAND MEN / LOVE & FOOD

7"

TEODOR CURRENTZIS

MOZART : LE NOZZE DI FIGARRO

3CD & 1 BLU-RAY

TESTAMENT

LIVE IN LONDON

2LP

THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE

LIVE AT MONETERY

LP

THE THE

GIANT

12"

THIEVERY CORPORATION

SAUDADE

7"

THING, THE

BOOT

7"

THORN, TRACEY

MOLLY DRAKE SONGS

7"

THROWING SNOW

MOSAIC VIPS

12"

TIM BURGESS

OH MEN

7" and 12"

TIM PARIS

DANCERS

2LP

TIM TIMEBOMB & FRIENDS

MIXTAPES #1, #2 & #3

3LP

TORPEDO BOYZ

(HEY YOU) THE ROCKSTEADY CREW

7"

TOY

JOIN THE DUBS

LP

TREMBLING BELLS & BONNIE PRINCE BILLY

NEW TRIP ON THE OLD WINE

7"

TRUE WIDOW

TRUE WIDOW

2LP

TWILIGHT SAD, THE

FOURTEEN AUTUMNS AND FIFTEEN WINTERS

2LP

UK SUBS

LEFT FOR DEAD

2LP

UKRAINIANS, THE

NEVER MIND THE COSSACKS

LP

ULRICH SCHNAUSS & MARK PETERS / PYROLATOR

REMIX OF RAINBIRDS- WIND WAS PLAYING WITH MY HAIR

12"

ULVER

MESSE IX-XI

LP

UN, THE

UN OR U OUT

LP

UP FRONT

SPIRIT

LP

UP FRONT

WHAT FIRE DOES

7"

VARIOUS

XFM: JOHN KENNEDY'S X-POSURE SESSIONS IN AID OF WAR CHILD

12"

VARIOUS ARTISTS

ED BANGER CLASSICS DELUXE BOX SET

5 X 10”

VARIOUS ARTISTS

COLLECTIVE HISS

LP

VARIOUS ARTISTS

BLACK SYMBOL PRESENTS HANDSWORTH EXPLOSION II

LP

VARIOUS ARTISTS

TAANG! RECORDS : THE FIRST 10 SINGLES

7" BOX SET + CD

VARIOUS ARTISTS

TODO MUERE VOL. 4

LP

VARIOUS ARTISTS

NEW HEAVY SOUNDS VOLUME 3

LP

VARIOUS ARTISTS

FAUX REAL

LP

VARIOUS ARTISTS

AFRICA EXPRESS PRESENTS: MAISON DES JEUNES

2LP

VARIOUS ARTISTS

NON VIOLENT FEMMES

LP

VARIOUS ARTISTS

ELECTROCONVULSIVE THERAPY VOL. TWO

LP

VARIOUS ARTISTS

BOB DYLAN & THE BAND'S BASEMENT TAPES INFLUENCES

2LP

VARIOUS ARTISTS

OI! THIS IS STREETPUNK VOLUME 4

LP

VARIOUS ARTISTS

PRESSURE SOUNDS PRESENTS

5 X 7" BOX SET

VARIOUS ARTISTS

ADAPTATIONS EP

12"

VARIOUS ARTISTS

ROUGH GUIDE TO LATIN RARE GROOVE

LP

VARIOUS ARTISTS

ROUGH GUIDE TO PSYCHEDELIC BOLLYWOOD

LP

VARIOUS ARTISTS

SUN RECORDS CURATED BY RSD

LP

VARIOUS ARTISTS

LOVE AFFAIR / I WANNA FALL IN LOVE

12"

VARIOUS ARTISTS

SOUL LOVE 2014 SAMPLER VINYL 1 (CHRIS TURNER / JOONIE)

7"

VARIOUS ARTISTS

SOUL LOVE 2014 SAMPLER VINYL 2 (AARIES / L. YOUNG)

7"

VARIOUS ARTISTS

TRANSTRAX

12"

VARIOUS ARTISTS

REMIXED WITH LOVE BY JOEY NEGRO - RECORD STORE DAY 2014 SPECIAL RELEASE

12"

VARIOUS ARTISTS

SOUTH SIDE STORY

LP / CD

VARIOUS ARTISTS

DANCE MANIA 'REVIVAL TRAXX' EP

12"

VARIOUS ARTISTS

TOO SLOW TO DISCO

2LP

VARIOUS ARTISTS

THE SPACE PROJECT

7" BOX SET

VARIOUS ARTISTS

5

LP

VARIOUS ARTISTS

MUSIC FINLAND WITH THE LINE OF BEST FIT - THE LIMITED RECORD STORE DAY EDITION 2014

VARIOUS ARTISTS

IF 2.0

3LP

VARIOUS ARTISTS

XTRA MILE SINGLE SESSIONS - TENTH ANNIVERSARY COLLECTOR’S EDITION BOX SET

4 X 7" BOX SET

VARIOUS ARTISTS

POP YEH YEH : PSYCHEDELIC ROCK FROM SINGAPORE & MALAYSIA

2LP

VARIOUS ARTISTS - MASTERS OF MISERY

A HOMAGE TO BLACK SABBATH

LP

VARIOUS ARTISTS / BATTLE WORLDWIDE RECORDINGS PRESENT

MY 1ST RECORD MY 1ST STORE

LP

VARIOUS ARTISTS / SUN RECORDS

FLYIN' SAUCERS ROCK 'N' ROLL

7"

VILLAGERS

OCCUPY YOUR MIND

7"

VISIONEERS

MYSTIC BREW

7"

VOLBEAT

DOC HOLLIDAY

10"

WAVE PICTURES, THE

HELEN EP

10"

WAYLON JENNINGS

AUDIO RECORDERS ARCHIVE

7"

WE HAVE BAND

MOVEMENTS

LP

WEDDING PRESENT, THE

EP 4 CAN

10"

WEDNESDAY 13

THE DIXIE DEAD

LP

WEDNESDAY 13

CALLING ALL CORPSES

LP

WESLEY STACE

OVID IN EXILE

LP

WHIRLWIND HEAT

DO RABBITS WONDER?

LP + DOWNLOAD

WHITE DENIM

A PLACE TO START

7"

WILD FEATHERS, THE

GOT IT WRONG / MARIE

7"

WILDEST DREAMS

LAST RIDE/CALL TO PRAYER

7"

WILKINSON

DIRECTION VIP

12"

WILLIAM ONYEABOR

WHAT?!

2 X 12"

WINNEBAGO DEAL

BAIL OUT EP

7"

WRANGLER

LA SPARK

LP

WRECKLESS ERIC

LE BEAT GROUP ÉLECTRIQUE

LP + DOWNLOAD

WYE OAK

SHRIEK

LP

XIU XIU

UNCLOUDED SKY

LP

XIU XIU

THERE IS NO RIGHT, THERE IS NO WRONG (THE BEST OF XIU XIU)

2LP + CD

YARDBIRDS, THE

LITTLE GAMES

LP

YARDBIRDS, THE

SOUNDS I HEARS

LP + 7"

YMA SUMAC

MAMBO

LP

MORE: Record Store Day UK offers over 600 releases across 240 stores

by Joe Cox

