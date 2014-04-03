Record Store Day 2014 takes place on April 19th across the world, with over 600 releases available to buy from UK independent record shops.
Over 240 UK shops are taking part in this year's celebration of independent music stores, as well as larger stores such as Richer Sounds.
What Hi-Fi? will be getting involved, too, with related features in the week leading up to the big day and a Record Store Day competition.
For now, here's the full list of UK Record Store Day releases (In the US or elsewhere? Check the Record Store Day website for dedicated intormation). Are you sitting comfortably? Then here we go...
STEPTOE VINYL FINAL from JSchoolVideo on Vimeo.
Record Store Day 2014 UK releases
(ARTIST / TITLE / FORMAT)
∆ ∆
CAVEMAN ESCAPADES
12"
A MINOR FOREST
FLEMISH ALTRUSM / ININDEPENDENCE
4LP
ACCIDENT ON THE EAST LANCS
RAINY CITY PUNK VOLUME 2
2LP
ACID, THE
THE ACID
12"
ACTION, THE
7" SINGLES BOXSET
7 X 7" BOX SET
ADAM AND THE ANTS
DIRK WEARS WHITE SOX
LP
AEROSMITH
ROCKS
LP
AEROSMITH
DRAW THE LINE
LP
AEROSMITH
NIGHT IN THE RUTS
LP
AEROSMITH
ROCK IN A HARD PLACE
LP
AL HUDSON / AL MASON
SPREAD LOVE / GOOD LOVIN'
7"
AL KENT
HAPPY / ONE ON ONE
12"
AL KOOPER
SOUL OF A MAN LIVE / REKOOPERATION
3CD
ALANIS MORISSETTE
LIVE IN SWITZERLAND 2012
2LP
ALBERT AMMONS
BOOGIE WOOGIE STOMP
7"
ALEX HIGHTON
HIGHTON SCHMIGHTON - ALEX SINGS NILSSON (AND FINN, WAITS, CURTIS)
7" + DOWNLOAD
ALEXANDER ROBOTNICK
VINTAGE ROBOTNICKS
LP
ALEXANDER TUCKER
ALEXANDER TUCKER
LP
ALICE COOPER
LIVE IN SWITZERLAND 2005
2LP
ALLMAN BROTHERS BAND
SELECTIONS FROM PLAY ALL NIGHT
2LP
ALVARIUS B / SIR RICHARD BISHOP
IF YOU DON'T LIKE IT
LP
AMORPHOUS ANDROGYNOUS, THE
THE CARTEL & REMIXES
2LP
ANAMANAGUCHI
SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD VIDEO GAME
LP
ANATHEMA
UNTOUCHABLE
12"
ANDREAS DORAU
SILBERNES ICH (RARITATEN 1981-2014)
LP
ANGEL CORPUS-CHRISTI
I LOVE (SUICIDE)
7"
ANNE BRIGGS
THE HAZARDS OF LOVE
7"
ANUSHKA
DISTORTED AIR EP
12"
ART OF NOISE
LIVE AT THE END OF A CENTURY
LP PICTURE DISC
ASGEIR
HERE IT COMES / HEART SHAPED BOX
7"
AT THE GATES / DECAPITATED
CAPTOR OF SIN / MANDATORY SUICIDE
7" PICTURE DISC
ATMOSPHERE
THE LAKE NOKOMIS
12"
AUTUMN DEFENSE / JOSH ROUSE
SENTIMENTAL LADY / TROUBLE
7"
BACHMAN & TURNER
LIVE AT ROSELAND BALLROOM, NYC
2LP
BARDO POND
LOOKING FOR ANOTHER PLACE
LP + DOWNLOAD
BARFORD, TOMAS
TRUE TO YOU / HAPPY
7"
BATHORY
BATHORY
LP PICTURE DISC
BATHORY
THE RETURN OF THE DARKNESS AND EVIL
LP PICTURE DISC
BATHORY
UNDER THE SIGN OF THE BLACK MARK
LP PICTURE DISC
BATHORY
BLOOD FIRE DEATH
LP PICTURE DISC
BATHORY
HAMMERHEART
LP PICTURE DISC
BATHORY
TWILIGHT OF THE GODS
LP PICTURE DISC
BATTERY
WHATEVER IT TAKES
LP
BEACH BOYS, THE
SURFIN' SAFARI
LP + 7"
BEANS ON TOAST
BEANS ON TOAST
10"
BED RUGS
PURPLE PILL / DREAM ON
7"
BELTONES
ON DEAF EARS
LP
BETWEEN THE BURIED AND ME
COLORS_LIVE (RECORD STORE DAY 2014)
2LP
BIS
DATA PANIK ETCETERA
LP + DOWNLOAD
BIS / GHOSTS OF DEAD AIRPLANES
MINIMUM WAGE / ...HAIR METAL SHAME
7"
BLACK
SWEETEST SMILE
10"
BLACK ANGELS, THE
CLEAR LAKE FOREST
10"
BLACK BOMBAIN
SATURDAYS & SPACE TRAVEL
LP
BLACK CROWES, THE
WARPAINT
3LP
BLACK HEART PROCESSION / SOLBAKKEN
IN THE FISHTANK
LP
BLACK LIPS
FUNNY
7"
BLACK MILK
GLITCHES IN THE BREAK
12"
BLANCMANGE
LIVING ON THE CEILING / FEEL ME (REMIXES)
12"
BLEK LE ROC
WE JUST MET / PUNK FLOYD
7" + CD
BLOODLET
LIVE ON WMFU-FM
LP
BOB DYLAN
DÉBUT ALBUM
LP + 7"
BOB WILLS & HIS TEXAS PLAYBOYS
TRANSCRIPTIONS
LP
BOBBY RUSH
VOL 11 UPSTAIRS AT UNITED
12"
BOK BOK
COME BACK TO ME B/W MISFIT
7"
BOMBAY BICYCLE CLUB
TO THE BONE / REIGN DOWN
7"
BOMBINO
AGAMGAM
LP
BONNIE DOBSON & HER BOYS
COME ON DANCING
7"
BONOBO
GET THY BEARINGS
10"
BORED GAMES
WHO KILLED COLONEL MUSTARD
12"
BOTCH
UNIFYING THEMES REDUX
2LP
BOZ BOORER (MORRISSEY/THE POLECATS)
COMIC BOOK NIGHTMARE / SLIPPERY FORCES (CHRISTOPHER CHAPLIN REMIX)
7"
BOZZIO LEVIN STEVENS
BLACK LIGHT SYNDROME
2LP
BRAD FIEDEL
OST : TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY
7"
BRETON
LIVE
CASSETTE
BRIAN JONESTOWN MASSACRE, THE / THE MAGIC CASTLES
SPLIT
12"
BROKEN BELLS
HOLDING ON FOR LIFE
12"
BROWN BROGUES
ZOLOTO
10" + 7"
BRUCE SPRINGSTEEN
AMERICAN BEAUTY
10"
BRUUT
FIRE
LP
BUILT TO SPILL
ULTIMATE ALTERNATIVE WAVERS
2LP
BYRDS, THE
STRAIGHT FOR THE SUN
2LP
CAMERA OBSCURA
4AD SESSION
12"
CAMP SOPHISTO
SONGS IN PRAISE OF THE REVOLUTION
7"
CANNIBAL CORPSE
EVISCERATION PLAGUE
LP PICTURE DISC
CANNIBAL CORPSE
TORTURE
LP PICTURE DISC
CAPTAIN BEEFHEART / DON VAN VLIET
SON OF DUSTSUCKER (THE ROGER EAGLE TAPES)
LP
CARCASS / CEREBRAL BORE
I TOLD YOU SO (CORPORATE ROCK REALLY DOES SUCK) / HORRENDOUS ACTS OF INIQUITY
7" PICTURE DISC
CARDINAL
CARDINAL
LP + CD
CARO EMERALD
THE SHOCKING MISS EMERALD ACOUSTIC SESSIONS
12"
CARTER TUTTI
REMIX CHRIS & COSEY
CD
CATFISH AND THE BOTTLEMEN
KATHLEEN
7"
CAVE IN
JUPITER
2LP
CHAD VANGAALEN
I WANT YOU BACK
7"
CHARLES BRADLEY
I HOPE YOU FIND THE GO
12"
CHARLOTTE GAINSBOURG
HEY JOE (FEAT. BECK) / HEY JOE (SEBASTIEN REMIX)
7"
CHILLS, THE, THE VERLAINES, THE STONES, SNEAKY FEELING
DUNEDIN DOUBLE
2LP
CHOIR OF YOUNG BELIEVERS / TINA DICKOW
HOLLOW TALK (LULU ROUGE'S STELLA POLARIS REMIX) / BREAK OF DAY (THE STELLA POLARIS ALLSTARS REMIX)
12"
CHRIS FORSYTH & THE SOLAR MOTEL BAND
SOLAR LIVE 11.15.13
LP
CHRISSIE HYNDE
DARK SUNGLASSES
7"
CHRISTIAN KJELLVANDER
THE PANTED BIRD
7"
CHRISTIAN VOGEL / T.RAUMSCHMIERE
LOST IN THE CHASE / DAMPFER
10"
CHROMEO
EZRA’S INTERLUDE (FEAT. EZRA KOENIG)
7"
CHVRCHES
WE SINK
7"
CIRCA WAVES
STUCK IN MY TEETH
7"
CIRCLES
INFINITAS
2LP
CIVIL WARS, THE
LIVE AT EDDIE'S ATTIC
LP
CLANG BOOM STEAM
CLANG BOOM STEAM
12"
CLARENCE CARTER
SLIP AWAY - THE ULTIMATE CLARENCE CARTER 1966 - 1971
2LP
CLINT MANSELL
FILTH OST
LP
CLOSE YOUR EYES
PREPACKAGED HOPE
7"
CLUTCH/LIONIZE
RUN JOHN BARLEYCORN RUN/ETHER MADNESS
7"
COLIN POTTER
I COULDN'T AGREE…
7"
COLLEGE
NORTHERN COUNCIL
LP
COLUMBIA
GRAFONOLA MUG
MUG
COMPUTERS, THE
LIVE & INCONSOLABLE
CD and 2LP
CONOR OBERST
HUNDREDS OF WAYS / FAST FRIENDS
7"
CORDUROY
LONDON ENGLAND LIVE
LP
COSMETICS
OLYMPIA PLUS
12"
COVES
NO LADDER (TOY REMIX)
12"
CREATION, THE
7" SINGLES BOXSET
11 X 7" BOX SET
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
THE 69 SINGLES
10"
CRIOLO
DUAS DE CINCO
10"
CULTS
VOL 10 UPSTAIRS AT UNITED
12"
CUPP CAVE
DEATH VESSEL / TT IBM
7"
CURVED AIR
LIVE ATMOSPHERE
LP + 7"
CUZ (MIKE WATT & SAM FROM THE GO TEAM)
TAMETEBAKO
LP
DADS
WOMEN EP
7"
DAMON ALBARN
HOLLOW PONDS / LONELY PRESS PLAY
7"
DAN LE SAC VS SCROOBIUS PIP
YOU WILL SEE ME
7"
DANSSON & MARLON HOFFSTADT
SHAKE IT
12"
DARKNESS, THE
PERMISSION TO LAND
LP PICTURE DISC
DARQ E FREAKER
IRONSIDE
12"
DAVE ALVIN & PHIL ALVIN
SONGS FROM COMMON GROUND
10"
DAVID BOWIE
ROCK N ROLL SUICIDE
7" PICTURE DISC
DAVID LYNCH
THE AIR IS ON FIRE
LP
DAVID LYNCH
THE BIG DREAM REMIX EP
12"
DAVY GRAHAM & BERT JANSCH
LIVE IN EDINBURGH
10"
DAWES
CONOR
7"
DBA
DREAMING OF ENGLAND
LP
DEAD KENNEDYS
ORIGINAL SINGLES COLLECTION 1979-1982
7 X 7" BOX SET
DEAN MARTIN
DREAM WITH DEAN
LP
DEEP PURPLE
SHADES OF DEEP PURPLE
LP
DEEP PURPLE
MADE IN JAPAN
2 X 7"
DEER TICK
EEL BOWEL
7"
DEERHOOF & MARC RIBOT'S CERAMIC DOG
SPLIT 7"
7"
DELINES, THE
THE OIL RIGS AT NIGHT
7"
DESTROYER
KAPUTT
LP
DEVO
BUTCH DEVO AND THE SUNDANCE GIG
LP + DVD
DIANA DORS
SWINGIN' DORS
LP
DIANA DORS
SO LITTLE TIME / IT’S TOO LATE
7"
151
DIESEL / JARVIS & DJ HARVEY
NORTHBEACH / IN THE CITY
12"
DILLINGER, TRINITY, WAYNE WADE, AL CAMPBELL, JUNIOR TAMLIN
FIVE MAN ARMY
12"
DIMITRI FROM LOISADA
TALKIN BOUT / LA VICTORIA XOCOLAT
12"
DINOSAUR JR
FOSSILS BOX
5 X 7" BOX SET
DISCLOSURE
APOLLO
12"
DJ ANDY SMITH
DJ ANDY SMITH'S JAM UP TWIST U.S.A.
7 X 7" BOX SET
DJANGO DJANGO
PORPOISE SONG
7"
DODOS, THE
YOURS TRULY SESSION
7"
DONNA MCGHEE
MAKE IT LAST FOREVER (DELUXE AUDIOPHILE EDITION)
2LP
DONNY HATHAWAY
LIVE AT THE BITTER END
2LP
DOORS, THE
WEIRD SCENES INSIDE THE GOLDMINE
2LP
DOT HACKER
WHATEVER YOU WANT / MEMORY
7"
DOUG PAISLEY
GROWING SOULS B/W LIES TO LIES
7"
DREAM THEATER
ILLUMINATION THEORY
LP
DRESDEN DOLLS, THE
THE DRESDEN DOLLS
2LP
DUANE EDDY
MOOVIN N’ GROOVIN / UP & DOWN
7"
DUANE EDDY
REBEL ROUSER / STALKIN’
7"
DUB SEX
OVER & OVER & OVER
7"
DUFF MCKAGAN'S LOADED
SICK
2LP
DURUTTI COLUMN, THE
CHRONICLE LX:XL
2CD DELUXE BOX
DVORAK / BRAHMS / ELGAR / BRUCH / MENDELSSOHN / SCHUBERT
HALLÉ TRADITION
4CD
ECHO & THE BUNNYMEN
OCEAN RAIN
LP
EDWYN COLLINS
GEORGOUS GEORGE
LP + CD
ELBOW
CHARGE
7"
ELMER GANTRY
FLAMES
7"
EMILY BARKER & THE RED CLAY HALO
SONGS BENEATH THE RIVER
10"
EMPEROR
IX EQUILIBRIUM
2LP
EMPEROR MACHINE
LIKE A MACHINE
2LP
ERIC B. & RAKIM
PAID IN FULL (MINI MADNESS: COLDCUT REMIX)
7"
ESG
DANCE TO THE BEST OF ESG
3LP + DOWNLOAD
EVERLY BROTHERS, THE
ROOTS
LP
EVERYTHING BUT THE GIRL
EDEN - 30TH ANNIVERSARY EDITION
LP
FAIRHORNS
DOKI DOKI RUN
LP + CD
FAIRPORT CONVENTION
FROM CROPREDY TO PORTMEIRION
2LP
FAIRPORT CONVENTION
MOAT ON THE EDGE - LIVE AT BROUGHTON CASTLE
LP
FAIRPORT CONVENTION
XXXV - THE 35TH ANNIVERSARY ALBUM
2LP
FALL, THE
WHITE LIGHTNING
LP
FAR OUT MONSTER DISCO ORCHESTRA
FAR OUT MONSTER DISCO ORCHESTRA
2LP
FARM, THE
ALL TOGETHER NOW
7" PICTURE DISC
FARSIDE
KEEP MY SOUL AWAKE
7"
FEAR OF MEN
LOOM
LP + DOWNLOAD
FELA KUTI
SE E TUN DE / WAKA WAKA
7"
FENECH SOLER
FENECH SOLER REMIXED
12"
FIELD, THE
FROM HERE WE GO SUBLIME
2LP
FISHBONE
FISHBONE
LP
FLAMING LIPS, THE
7 SKIES H3
LP
FLEETWOOD MAC
DRAGON FLY B/W PURPLE DANCER
7"
FRANK ZAPPA
DON’T EAT THE YELLOW SNOW
7"
FULL OF HELL / PSYWARFARE
SPLIT (COLOR)
LP
GEMMA RAY
MOTORBIKE (FEAT ALAN VEGA)
7" PICTURE DISC
GEORGE EZRA
CASSY O
2 X 7"
GERRY READ
SOCIALISE / CHARCOAL
12"
GET CAPE. WEAR CAPE. FLY VS SAM DUCKWORTH
STARRCADE EP
WRESTLING MASK + DOWNLOAD
GHOST BEACH
BLONDE
LP
GLENN JONES
WELCOMED WHEREVER I GO
12"
GLIMPSE & MARTIN DAWSON / SHENODA
FAT CONTROLLER (ROMAN FLUGEL REMIX) / ALL EARS (MR G REMIX)
10"
GLITCH MOB, THE
DRINK THE SEA / WE CAN MAKE THE WORLD STOP
2LP + 10"
GLORIA JONES
TAINTED LOVE
7"
GONGA
BLACK SABBETH
12"
GRACE JONES
ME! I DISCONNECT FROM YOU
12"
GRAHAM DEE
DUCKIN' AND DIVIN'
10"
GRAM PARSONS
180 GRAM: ALTERNATE TAKES FROM GP AND GRIEVOUS ANGEL
2LP
GRANT HART
EVERY EVERYTHING AND SOME SOMETHING
LP + DVD
GRATEFUL DEAD
LIVE AT THE COLISEUM
2LP
GREEN DAY
DEMOLICIOUS
CD / 2LP / CASSETTE
GREGORY ISAACS / OSSIE HIBBERT & REVOLUTIONARIES
MR KNOW IT ALL / WAY OF THE STARS
12"
GREGORY PORTER
MUSICAL GENOCIDE
7"
HACKNEY COLLIERY BAND / HENRI-PIERRE NOEL
ALL OF THE LIGHTS (SCRIMSHIRE REMIX) / DISKETTE (THE REFLEX REVISION)
7"
HAIM
FOREVER
10"
HALF JAPANESE
VOLUME 1: 1981-1985
3LP + DOWNLOAD
HAMILTON LEITHAUSER (THE WALKMEN)
ALEXANDRA/IN THE SHALLOWS
7"
HANK MIZELL
JUNGLE ROCK
7"
HAWKLORDS
25 YEARS EP
12"
HAWKWIND
CHURCH OF HAWKWIND
2LP
HEAVENS TO BETSY
CALCULATED
LP
HENRY MANCINI
PINK PANTHER
LP
HERBERT VON KARAJAN
EUROPEAN MUSIC VOL 1: GERMAN ROMANTIC MUSIC (PRE 1960)
12 X CD SET
HERBERT VON KARAJAN
RUSSIAN MUSIC
7 CD SET
HERBERT VON KARAJAN
BACH / BEETHOVEN / BRAHMS / STRAUSS: CHORAL & VOCAL WORKS (PRE 1960)
5CD SET
HESOHI / MELCHIOR SULTANA / SIMON BISHOP / MR W
FUNKY TOWN RSD 2014 SAMPLER
7"
HOLGER CZUKAY (CAN)
ON THE WAY TO THE PEAK OF NORMAL
LP
HOLLIS BROWN
HOLLIS BROWN GETS LOADED
LP
HORACE ANDY
ZION SESSIONS
LP
HOUSE FOR THE HOMELESS
WE CAN HEAL (DIRECTOR'S CUT / DJ SPEN & GARY HUDGINS 7" MIXES)
7"
HOWARD MARKS READS KERMIT LEVERIDGE
LIES AND OTHER FOOLS
7"
HUSKER DU
CANDY APPLE GREY
LP
ICE-T
GREATEST HITS
LP
IDLE RACE
BIRTHDAY PARTY
LP
ILLUM SPHERE
SPECTRE VEX
2LP
IMARHAN TIMBUKTU
AKAL WARLED
LP
INCA BABIES
SCATTER EP
12"
INGER LORRE AND THE CHIEFS OF INFINITY
SNOWFLAKE
7"
INNER LIFE / SALSOUL ORCHESTRA
RECORD STORE DAY SPECIAL: JOHN MORALES PRESENTS M&M MIXES
12"
INSOMNIUM
THE CANDLELIGHT YEARS
7LP
INSPIRAL CARPETS
DUNG 4 + THE COW EP
LP + 7"
INTEGRITY
DEN OF INIQUITY
2LP
INTEGRITY / VEGAS
SPLIT (RED VINYL)
7"
I-ROBOTS PRESENT: KLEIN & M.B.O.
LAST CALL (INC GENE HUNT REMIX)
12"
J SPACEMAN & KID MILLIONS
LIVE AT LE POISSON ROUGE
LP + 7"
JACK BRUCE
FIELDS OF FOREVER / DRONE
7"
JAKE BUGG
LIVE AT SILVER PLATTERS
12"
JAMES FOUNTAIN / THE MONTCLAIRS
NORTHERN SOUL - THE FILM : JAMES FOUNTAIN / THE MONTCLAIRS
7"
JAMES VINCENT MCMORROW
CAVALIER
10"
JAMES WILLIAMSON & CAROLYN WONDERLAND (FEAT THE STOOGES)
OPEN UP & BLEED
7"
JAMIE LENMAN
IT'S HARD TO BE A GENTLEMAN / ALL THE THINGS YOU HATE ABOUT ME, I HATE THEM TOO
7"
JAY Z / LINKIN PARK
COLLISION COURSE
LP
JBS, THE
FOOD FOR THOUGHT : GET ON DOWN EDITION
LP
JEF GILSON ET MALAGASY
JEF GILSON ET MALAGASY
5LP BOX SET / 4CD BOX SET
JEFFREY LEE PIERCE SESSIONS PROJECT
DOUBLE A SIDE SPLIT
7"
JENKS MILLER / JAMES TOTH
ROADS TO RUIN
LP
JETHRO TULL
LIVE IN SWITZERLAND 2003
3LP
JETT REBEL
VENUS / MARS
2 X 10"
JIM MCCARTY
FRONTMAN
LP
JOEY NEGRO VS HORSE MEAT DISCO
CANDIDATE FOR LOVE - RECORD STORE DAY 2014 SPECIAL RELEASE – ZR 200TH RELEASE
12"
JOHN FOXX
METAMATIC
LP + DOWNLOAD
JOHN FOXX & THE MATHS
INTERPLAY / THE SHAPE OF THINGS
2LP
JOHN GRANT
GETS SCHOOLED
12"
JOHN LEES' BARCLAY JAMES HARVEST
ANCIENT WAVES EP
12"
JOHN MARTYN
MAY YOU NEVER / MAY YOU NEVER
7"
JOHN TAVENER
THE PROTECTING VEIL
LP
JOHNNY CASH
WITH HIS HOT & BLUE GUITAR
LP
JOHNNY OSBOURNE
GIVE A LITTLE LOVE / GIVE A LITTLE DUB
12"
JON SPENCER BLUES EXPLOSION
SHE'S ON IT/JACK THE RIPPER
12"
JOY DIVISION
AN IDEAL FOR LIVING
12"
J'S, THE / SANDY BARBER
WHEN DID YOU STOP B/W I THINK I’LL DO SOME STEPPING ON MY OWN (AL KENT DISCO MIXES)
12"
JULIA HOLTER
DON'T MAKE ME OVER/HELLO STRANGER
7"
JULIE RUIN, THE
BRIGHTSIDE/IN THE PICTURE
7"
JULLIAN GOMES
LOVE SONG 28 (FEAT BOBBY) (ORIGINAL, ATJAZZ & CHARLES WEBSTER REMIXES)
12"
JULY
JULY
LP
JUST FRIENDS
DON'T TELL ME
10"
KAI ALCE
NDATLTD
12"
KATASTROPHY WIFE
ALL KNEEL
LP + DOWNLOAD
KATATONIA
KOCYTEAN
12"
KATY B
LITTLE RED : REMIXES
2LP
KHLYST
CHAOS IS MY NAME
LP
KHRUANGBIN
A CALF BORN IN WINTER
7"
KILBURN AND THE HIGH ROADS
ROUGH KIDS 40TH ANNIVERSARY
7"
KIM RICHEY
THORN IN MY HEART : THE WORK TAPES
LP
KING CATS
DOWN IN CALIFORNIA (PSYCHEMAGIK & ALBION EDITS)
12"
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
HEAD ON/PILL
12"
KING KONG
OST 7 INCH
7"
KINGS OF LEON
WAIT FOR ME
7"
KITCHENS OF DISTINCTION
EXTRAVAGANCE EP
10"
KODALINE
COMING UP
7"
KODE9 & THE SPACEAPE
MEMORIES OF THE FUTURE
2LP
KORN
THE PARADIGM SHIFT
LP
KREIDLER / AUTOMAT
SNOWBLIND / ESCAPED |BERLIN WALL (FEAT GENESIS BREY)
12"
KRIEG
ISOLATION/TRANSMISSION (ORANGE)
7"
KROKODIL
SHATTER / DEAD MAN'S PATH
7"
KYLIE MINOGUE
GOLDEN BOY
7"
LA COKA NOSTRA
MIND YOUR BUSINESS
7"
LCD SOUNDSYSTEM
LIVE THE FINAL SHOW NYC
5LP BOX SET
LEE PERRY
RASTAFARI ON WALL STREET
12"
LEMONHEADS, THE
IF ONLY YOU WERE DEAD
2LP + DOWNLOAD
LEVELLERS, THE
CARRY ME EP
12"
LIARS
MESS ON A MISSION
12"
LIFE WITHOUT BUILDINGS
ANY OTHER CITY
LP
LITTLE BARRIE
FUZZBOMB / ONLY YOU
7"
LITTLE DRAGON
KLAPP KLAPP
12"
LNTG
MAKE ME FEEL EP
12"
LNTG / LUXXURY / ED ZONE & DEADLY SINS
VARIOUS ARTISTS EP
12"
LOGISTICS / HIGH CONTRAST
TOGETHER/MUSIC IS EVERYTHING (INFLUX UK REMIX)
12"
LONDON GRAMMAR
HEY NOW (BONOBO REMIX) / HEY NOW (ZERO 7 REMIX)
10"
LUKE HAINES
LOU REED / JEFF STARSHIP SUPERHERO
7"
LUKE SITAL SINGH
GREATEST LOVERS
7"
LUXXURY
EDITS VOL 1 (CALIFORNIA EAGLES)
12"
MACHINE HEAD
KILLERS & KINGS
10"
MAE
DESTINATION:BEAUTIFUL (BLUE/GOLD VINYL)
LP
MARC BOLAN
BBC – ELECTRIC SEVENS 2
4 X 7"
MARIANNE FAITHFULL
SISTER MORPHINE / SOMETHING BETTER
7"
MARILLION
YOU'RE GONE
12"
MARIS PYPER
HEADLANDS
10"
MARK CHADWICK (THE LEVELLERS)
RED SKY
7"
MARNIE
THE HUNTER REMIXED
12"
MARTIN & ELIZA CARTHY
HAPPINESS
7"
MASTODON
LIVE AT BRIXTON
2LP
MATT ANDERSEN
WEIGHTLESS
LP
MATT BERRY
MUSIC FOR INSOMNIACS PART IV
7"
MAW / DJ BEAT / JASON BINKS
HIPPIE FUNK EP
12"
MAXIMO PARK
ON THE SLY/RANDOM REGRETS
7"
MAZZY STAR
I'M LESS HERE
7"
MCDERMOTT'S 2 HOUR / THE LEVELLERS
DIRTY DAVEY/DIRTY DAVEY LIVE
7"
MEADE LUX LEWIS
MELANCHOLY
7"
MEANWHILE
LUVLETTER
12"
MEDICINE
PART TIME PUNKS LIVE
12"
MEL
BURNING STONES
12"
MELT YOURSELF DOWN
LIVE AT THE NEW EMPOWERING CHURCH
LP
MEMORY BAND, THE
FURTHER NAVIGATIONS
10"
METRONOMY
LOVE LETTERS (SOULWAX REMIX)
12"
MGMT
ORACULAR SPECTACULAR
LP
MGMT
CONGRATULATIONS
2LP
MICHAEL CHAPMAN
PLAYING GUITAR THE EASY WAY
LP
MICHAEL FEUERSTACK & ASSOCIATES
SINGER SONGER
LP
MIKE WATT
MUD PUDDLE / WE COME TO LEARN
7"
MILK N COOKIES
NOT ENOUGH GIRLS B/W NOTS
7"
MINUS 5, THE
SCOTT THE HOOPLE IN THE DUNGEON OF HORROR
5LP
MØ
SAY YOU WILL BE THERE (SPICE GIRLS COVER)
7"
MOEBIUS / NEUMEIER / ENGLER | SCHNEIDER TM
WOHLAUF/WFMU STREAM TEST
12"
MOLES, THE
FLASHBACKS AND DREAM SEQUENCES : THE STORY OF THE MOLES
2LP + 2CD
MOONS, THE
HEART AND SOUL
7"
MOR PARANOIDS, THE
CIRCULAR
LP
MORIARTY MEETS MAMA ROSIN
BYE BYE BAYOU - THE PIGALLE SESSIONS
10"
MOTON RECORDS INC RECORDS
MOTON LONG PLAYER VOL 1
CD / LP
MOTORHEAD
MOTORHEAD
2LP
MOTORHEAD
WHAT'S WORDSWORTH
LP
MR BENN FT EVA LAZARUS, BLACKOUT JA & CHAMPIAN
STARS
2 X 7"
MR THING, TALL BLACK GUY, ERIC LAU & KIDKANEVIL
NOTHING LEAVES THE HOUSE
2 X 7"
MUDHONEY
ON TOP: KEXP PRESENTS MUDHONEY LIVE ON TOP OF THE SPACE NEEDLE
LP
MUPPET MOVIE
ORIGINAL MOVIE
LP
MY DARLING CLEMENTINE
LUCKY BAG EP
10"
MYSTERY ARTIST
MYSTERY
7"
NATASHA KHAN (BAT FOR LASHES) & JON HOPKINS
GARDEN’S HEART
7"
NEIL BROPHY
RECORD COLLECTOR / FOOTBALL ROCK & ROLL
7"
NEIL YOUNG
COW PALACE 1986
3LP
NEKO CASE & JASON LYTLE
SATELLITE OF LOVE
7"
NEON NEON
YEARS OF LEAD EP
12" + DOWNLOAD
NICOLA CONTE PRESENTS...
VIAGEM VOL4
10"
NILE RODGERS
DO WHAT YOU WANNA DO (IMS ANTHEM) (EATS EVERYTHING REMIXES)
12"
NILE RODGERS
DO WHAT YOU WANNA DO (IMS ANTHEM) (ROB DA BANK REMIXES)
7"
NINA PERSSON
SOMETIMES
7"
NINA SIMONE
MY BABY JUST CARES FOR ME
7"
NIRVANA
PENNYROYAL TEA
7"
NITS
6
10"
NOCHEXXX
COURTROOM DRAMATIX EP
12"
NOISEM / OCCULTIST
SPLIT
7"
NORM TALLEY
THE REWORKS
10"
NOTORIOUS B.I.G
LIFE AFTER DEATH
3LP
NOTWIST, THE
RUN RUN RUN
12"
NOVA NOVA & PETER HOOK
LOW ENDS (ORIGINAL & SLABB REMIXES)
7"
NOVA NOVA & PETER HOOK
LOW ENDS (THIERRY CRISCIONE REMIXES)
7"
NOVASTAR
NOVASTAR
LP
NUBA NOUR
DESSY LEMON / READY FOR DROWNING
7"
O LEVEL
PSEUDO PUNK
LP
OASIS
SUPERSONIC
12"
OF MONTREAL
SATANIC PANIC IN THE ATTIC (10 YEAR ANNIVERSARY EDITION)
LP + DOWNLOAD
OF MONTREAL
JIGSAW PUZZLE
7" + DOWNLOAD
OFF !
LEARN TO OBEY
7"
OLIVER HART
THE MANY FACES OF OLIVER HART OR: HOW EYE ONE THE WRITE TOO THINK
3LP
OMAR SOULEYMAN
JAZEERA NIGHTS: FOLK & POP SOUNDS OF SYRIA
LP
ONE DIRECTION
MIDNIGHT MEMORIES
7"
ONE MAN ARMY
DEAD END STORIES
LP
ONEOHTRIX POINT NEVER
COMMISSIONS 1
12"
OPETH
WATERSHED
LP
OST
AMARCORD (NINO ROTA)
LP
OTIS CLAY
TRYING TO LIVE MY LIFE WITHOUT YOU
LP
OTIS CLAY
I CAN'T TAKE IT
LP
OTIS REDDING
PAIN IN MY HEART
LP
OUTKAST
SOUTHERNPLAYALISTICADILLACMUZIK
LP
OZRIC TENTACLES
SLOOSH
12"
PAGANS
WHAT'S THIS SHIT? 1977 / 1979
LP
PAGANS, THE / THE CONTROLLERS
SOUL JAZZ RECORDS PRESENTS: PUNK 45 SINGLE
7"
PANTERA / POISON IDEA
THE BADGE
7"
PARAMORE
AIN'T IT FUN
12"
PARQUET COURTS
SUNBATHING ANIMAL
7"
PAUL WELLER
BRAND NEW TOYS
7"
PETE MOLINARI
LOOK TO THE WIND / GIRL CALLED MINE
7"
PETER MURPHY
HANG UP
7"
PETER ZUMMO / ARTHUR RUSSELL
LATERAL PASS
LP
PHAROAHE MONCH
GET DOWN
7"
PHOENIX FOUNDATION, THE
BOB LENNON, JOHN DYLAN
7"
PHOSPHORESCENT
SONG FOR ZULA
12"
PIL
DEATH DISCO / WARRIOR (US DANCE MIX)
12"
PISSED JEANS
THE VERY BEST OF SUB POP 2009-2013, LIVE AT THE BBC
12"
PIXIES
INDIE CINDY
LP
PLACEBO
BALL OF EYES
LP
PLACEBO
1973
LP
PLACEBO
PLACEBO
LP
POGUES, THE
THE POGUES WITH JOE STRUMMER LIVE IN LONDON
2LP
POISON IDEA
GETTING THE FEAR
7"
POWER GLOVE
FAR CRY 3
2LP
PREATURES, THE
IS THIS HOW YOU FEEL?
10"
PSYCHIC TV
THEE FABULOUS FEAT OV FLOWERING LIGHT
2LP
PSYCHIC TV
HACIENDA
2LP
PSYCHIC TV
LIVE AT THE MARQUEE
2LP
PUBLIC SERVICE BROADCASTING
ELFSTEDENTOCHT
7"
PUSSY GALORE
PUSSY GOLD 5000
LP
QUANTIC
YOU WILL RETURN
7"
R.E.M
UNPLUGGED
4LP
RADKEY
9 LIVES AT THE 100 CLUB
CASSETTE
RAGZ NORDSET
SLEEPDANCING REMIXES PART 1 - RON BASEJAM
10"
RAINBOW
ROCKPLAST 1995 - BLACK MASQUARADE
3LP
RALEIGH RITCHIE
BLACK & BLUE
12"
RALFE BAND
COLD CHICAGO MORNING PRINT
PRINT + DOWNLOAD
RAMMSTEIN
PUSSY / MEIN TEIL
12"
RAMONES
MELTDOWN WITH THE RAMONES
10"
RAY LAMONTAGNE
SUPERNOVA
7"
RAY PARKER JR
GHOSTBUSTERS
10"
RAZOR-N-TAPE
RECORD STORE DAY EDITS
10"
RECKLESS LOVE / TREATMENT
THE OUTLAW / DIE HARD
12"
REGINA SPEKTOR
YOU'VE GOT TIME
7"
RICHARD HAWLEY
ROLLIN’ AND TUMBLIN’
10"
RINGO DEATHSTARR
GODS DREAM
LP + DOWNLOAD
RINUS GARAGE & TRIGGERFINGER
WALL OF DOLLS / ANNIE
7"
RIVAL SONS
ELECTRIC MAN / BELLE STAR
7" PICTURE DISC
ROBB JOHNSON
SWEET JANE / BAY OF ANGELS
7"
ROBERT GLASPER
PORTER CHOPS GLASPER
10"
ROD TAYLOR / ADAM PRESCOTT / MANASSEH
SING PRAISES
7"
RODDY FRAME
SURF
LP
RODDY FRAME
WESTERN SKIES
LP
RODION G.A.
MISIUNEA SPATIALA DELTA (DELTA SPACE MISSION)
12"
ROGER TAYLOR
FUN ON EARTH
LP
ROGER WATERS
THE LAST MIMZY-HELLO (I LOVE YOU)
10"
ROLLING STONES, THE
GOT LIVE IF YOU WANT IT! EP
7"
ROLLING STONES, THE
THE ROLLING STONES EP
7"
RONNIE LANE & SLIM CHANCE
ANNIVERSARY / OOH LA LA
7"
RONNIE SPECTOR & THE E STREET BAND
SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD
7"
ROT IN HELL
RUINED EMPIRE
LP
ROY PORTER SOUND MACHINE FEAT. DAHLE SCOTT
OUT ON THE TOWN TONITE
7"
RPM TURNTABLE AMERICAN FOOTBALL
RPM TURNTABLE AMERICAN FOOTBALL
7"
RUTS, THE
THE HIGHEST ENERGY RUTS LIVE
LP
SAM COOKE
AIN’T THAT GOOD NEWS (50TH ANNIVERSARY)
LP
SASHA SIEM
PROOF
7"
SATURDAY LOOKS GOOD TO ME
SATURDAY LOOKS GOOD TO ME
LP + DOWNLOAD
SATURDAY LOOKS GOOD TO ME
LOVE WILL FIND YOU
LP + DOWNLOAD
SCORE BY CLINT MANSELL
INTO THE WALL
LP
SCORE BY DAVID HESS
THE LAST HOUSE ON THE LEFT (ORIGINAL 1972 MOTION PICTURE SOUNDTRACK)
LP PICTURE DISC
SCORE BY NICO FEDENCO
EMANUELLE PERCHE 'VIOLENZA ALLE DONNE AKA THE VIOLATION OF EMANUELLE
LP
SCORE BY NICOLA PIOVANI
ILL PROFUMO DELLA SIGNORA IN NERO AKA THE PERFUME OF THE LADY IN BLACK
LP
SCORE BY WALTER RIZZATI
1990: I GUERRIERI DEL BRONX AKA THE BRONX WARRIORS
LP
SCREAMING TREES
LAST WORDS : THE FINAL RECORDINGS
LP
SEAHAWKS
PARADISE FREAKS
LP + 7"
SEBASTIEN TELLIER
L'INCROYABLE VERITE
LP
SECTION 25
REFLECTION (YOUNG IMAGE)
7"
SENSEFIELD
BUILDING
LP
SET YOUR GOALS
THE RESET DEMO : 10 YEAR ANNIVERSARY EDITION
10"
SEX PISTOLS
NEVER MIND THE BOLLOCKS
7 X 7" BOX SET
SHAMPOO BOY
NEBEL / NADEL
12"
SHARON JONES & THE DAP KINGS
DAP DIPPIN
LP
SHARPLING & WURSTER
ROCK, ROT & RULE
LP
SHLOHMO
SHLO-FI
2LP
SHOCKING BLUE
SEND ME A POSTCARD
7"
SHONEN KNIFE
OVERDRIVE
LP
SHOOTING GUNS
BROTHERHOOD OF THE RAM
LP
SICK OF IT ALL
DEATH TO TYRANTS
LP
SICK OF IT ALL
BASED ON A TRUE STORY
LP
SIKTH
DEATH OF A DEAD DAY
2LP
SIMON GODDARD
SIMPLY THRILLED : THE PREPOSTEROUS STORY OF POSTCARD RECORDS
BOOK
SIRIUSMO
JAJA
10"
SKYLON
SKYLON B/W SKYLON (DEMO)
7"
SLIPKNOT
VOL. 3 THE SUBLIMINAL
LP
SMOKE FAIRIES
SMOKE FAIRIES
LP
SNOW, THE
MEMORY LOSS B/2 JOY OF LIFE
7"
SONGS : OHIA
JOURNEY ON: COLLECTED SINGLES
9 X 7" BOX SET + CD
SONICS / MUDHONEY
BAD BETTIE / I LIKE IT SMALL
7"
SONIC'S RENDEZVOUS BAND
CITY SLANG / ELECTROPHONIC TONIC
7"
SONZEIRA
BRASIL BAM BAM BAM
7"
SOUNDGARDEN
SUPERUNKNOWN : THE SINGLES
5 X 10"
SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS WITH FRED SCHNEIDER
PARTY AT MY TROUSE
7"
SPACEMEN 3
TRANSLUCENT FLASHBACKS: THE 12" SINGLES
3LP
SPECIALS, THE
SOCK IT TO 'EM JB B/W RAT RACE'
7"
STANLEY ODD
CHASE YIRSEL
12"
STAR SPANGLED BANANA
NAG NAG NAG / FRANTIC ROMANTIC
7"
STATUS QUO
TOKYO QUO
LP
STATUS QUO
PICTURES - LIVE IN SWITZERLAND
2LP
STEPHEN JOHN KALINICH
A WORLD OF PEACE MUST COME
LP
STEREOFYSH / TOCOTRONIC
THERE YET/WARTE AUF MICH AUF DEM GRUND DES SWIMMINGPOOLS
10"
STEVE MASON
GREG WILSON AND DEREK KAYE REMIXES
12"
STRANGLERS, THE
PEACHES
7"
STREET DOGS / NOI!SE
STREET DOGS / NOI!SE
10" / CD
STRING DRIVEN THING
STEEPLE CLAYDON
LP
STRYPES, THE
4 TRACK MIND
7"
SUBMOTION ORCHESTRA / PLANAS
IT'S NOT ME IT'S YOU (ALIX PEREZ RMX) / BREATHTAKING FT.ED THOMAS (DBRIDGE SOUL STEPPERS MIX)
12"
SUEDE
LET GO
7"
SUN RA
THE FUTURISTIC SOUNDS OF..
LP
SUN RA
OUTER SPACEWAYS INCORPORATED
LP
SURFER BLOOD
PYTHONS (DEMOS)
LP
T. REX
TANX
LP + DOWNLOAD
TAME IMPALA
LIVE VERSIONS
12"
TARA LYNN FEAT LORETTA LYNN
COAL DUST / HONKY TONK GIRL
7"
TEENAGE FILMSTARS
(THERE'S A) CLOUD OVER LIVERPOOL
LP
TEETH OF THE SEA
A FIELD IN ENGLAND : RE-IMAGINED
LP
TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
SPRING!
12" + DOWNLOAD
TEMPERANCE MOVEMENT, THE
UP IN THE SKY / TENDER
7" PICTURE DISC
TEMPLES / JAGWAR MA
SHELTER SONG/MAN I NEED
12"
TENPOLE TUDOR
SWORDS OF A THOUSAND MEN / LOVE & FOOD
7"
TEODOR CURRENTZIS
MOZART : LE NOZZE DI FIGARRO
3CD & 1 BLU-RAY
TESTAMENT
LIVE IN LONDON
2LP
THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE
LIVE AT MONETERY
LP
THE THE
GIANT
12"
THIEVERY CORPORATION
SAUDADE
7"
THING, THE
BOOT
7"
THORN, TRACEY
MOLLY DRAKE SONGS
7"
THROWING SNOW
MOSAIC VIPS
12"
TIM BURGESS
OH MEN
7" and 12"
TIM PARIS
DANCERS
2LP
TIM TIMEBOMB & FRIENDS
MIXTAPES #1, #2 & #3
3LP
TORPEDO BOYZ
(HEY YOU) THE ROCKSTEADY CREW
7"
TOY
JOIN THE DUBS
LP
TREMBLING BELLS & BONNIE PRINCE BILLY
NEW TRIP ON THE OLD WINE
7"
TRUE WIDOW
TRUE WIDOW
2LP
TWILIGHT SAD, THE
FOURTEEN AUTUMNS AND FIFTEEN WINTERS
2LP
UK SUBS
LEFT FOR DEAD
2LP
UKRAINIANS, THE
NEVER MIND THE COSSACKS
LP
ULRICH SCHNAUSS & MARK PETERS / PYROLATOR
REMIX OF RAINBIRDS- WIND WAS PLAYING WITH MY HAIR
12"
ULVER
MESSE IX-XI
LP
UN, THE
UN OR U OUT
LP
UP FRONT
SPIRIT
LP
UP FRONT
WHAT FIRE DOES
7"
VARIOUS
XFM: JOHN KENNEDY'S X-POSURE SESSIONS IN AID OF WAR CHILD
12"
VARIOUS ARTISTS
ED BANGER CLASSICS DELUXE BOX SET
5 X 10”
VARIOUS ARTISTS
COLLECTIVE HISS
LP
VARIOUS ARTISTS
BLACK SYMBOL PRESENTS HANDSWORTH EXPLOSION II
LP
VARIOUS ARTISTS
TAANG! RECORDS : THE FIRST 10 SINGLES
7" BOX SET + CD
VARIOUS ARTISTS
TODO MUERE VOL. 4
LP
VARIOUS ARTISTS
NEW HEAVY SOUNDS VOLUME 3
LP
VARIOUS ARTISTS
FAUX REAL
LP
VARIOUS ARTISTS
AFRICA EXPRESS PRESENTS: MAISON DES JEUNES
2LP
VARIOUS ARTISTS
NON VIOLENT FEMMES
LP
VARIOUS ARTISTS
ELECTROCONVULSIVE THERAPY VOL. TWO
LP
VARIOUS ARTISTS
BOB DYLAN & THE BAND'S BASEMENT TAPES INFLUENCES
2LP
VARIOUS ARTISTS
OI! THIS IS STREETPUNK VOLUME 4
LP
VARIOUS ARTISTS
PRESSURE SOUNDS PRESENTS
5 X 7" BOX SET
VARIOUS ARTISTS
ADAPTATIONS EP
12"
VARIOUS ARTISTS
ROUGH GUIDE TO LATIN RARE GROOVE
LP
VARIOUS ARTISTS
ROUGH GUIDE TO PSYCHEDELIC BOLLYWOOD
LP
VARIOUS ARTISTS
SUN RECORDS CURATED BY RSD
LP
VARIOUS ARTISTS
LOVE AFFAIR / I WANNA FALL IN LOVE
12"
VARIOUS ARTISTS
SOUL LOVE 2014 SAMPLER VINYL 1 (CHRIS TURNER / JOONIE)
7"
VARIOUS ARTISTS
SOUL LOVE 2014 SAMPLER VINYL 2 (AARIES / L. YOUNG)
7"
VARIOUS ARTISTS
TRANSTRAX
12"
VARIOUS ARTISTS
REMIXED WITH LOVE BY JOEY NEGRO - RECORD STORE DAY 2014 SPECIAL RELEASE
12"
VARIOUS ARTISTS
SOUTH SIDE STORY
LP / CD
VARIOUS ARTISTS
DANCE MANIA 'REVIVAL TRAXX' EP
12"
VARIOUS ARTISTS
TOO SLOW TO DISCO
2LP
VARIOUS ARTISTS
THE SPACE PROJECT
7" BOX SET
VARIOUS ARTISTS
5
LP
VARIOUS ARTISTS
MUSIC FINLAND WITH THE LINE OF BEST FIT - THE LIMITED RECORD STORE DAY EDITION 2014
VARIOUS ARTISTS
IF 2.0
3LP
VARIOUS ARTISTS
XTRA MILE SINGLE SESSIONS - TENTH ANNIVERSARY COLLECTOR’S EDITION BOX SET
4 X 7" BOX SET
VARIOUS ARTISTS
POP YEH YEH : PSYCHEDELIC ROCK FROM SINGAPORE & MALAYSIA
2LP
VARIOUS ARTISTS - MASTERS OF MISERY
A HOMAGE TO BLACK SABBATH
LP
VARIOUS ARTISTS / BATTLE WORLDWIDE RECORDINGS PRESENT
MY 1ST RECORD MY 1ST STORE
LP
VARIOUS ARTISTS / SUN RECORDS
FLYIN' SAUCERS ROCK 'N' ROLL
7"
VILLAGERS
OCCUPY YOUR MIND
7"
VISIONEERS
MYSTIC BREW
7"
VOLBEAT
DOC HOLLIDAY
10"
WAVE PICTURES, THE
HELEN EP
10"
WAYLON JENNINGS
AUDIO RECORDERS ARCHIVE
7"
WE HAVE BAND
MOVEMENTS
LP
WEDDING PRESENT, THE
EP 4 CAN
10"
WEDNESDAY 13
THE DIXIE DEAD
LP
WEDNESDAY 13
CALLING ALL CORPSES
LP
WESLEY STACE
OVID IN EXILE
LP
WHIRLWIND HEAT
DO RABBITS WONDER?
LP + DOWNLOAD
WHITE DENIM
A PLACE TO START
7"
WILD FEATHERS, THE
GOT IT WRONG / MARIE
7"
WILDEST DREAMS
LAST RIDE/CALL TO PRAYER
7"
WILKINSON
DIRECTION VIP
12"
WILLIAM ONYEABOR
WHAT?!
2 X 12"
WINNEBAGO DEAL
BAIL OUT EP
7"
WRANGLER
LA SPARK
LP
WRECKLESS ERIC
LE BEAT GROUP ÉLECTRIQUE
LP + DOWNLOAD
WYE OAK
SHRIEK
LP
XIU XIU
UNCLOUDED SKY
LP
XIU XIU
THERE IS NO RIGHT, THERE IS NO WRONG (THE BEST OF XIU XIU)
2LP + CD
YARDBIRDS, THE
LITTLE GAMES
LP
YARDBIRDS, THE
SOUNDS I HEARS
LP + 7"
YMA SUMAC
MAMBO
LP
MORE: Record Store Day UK offers over 600 releases across 240 stores
by Joe Cox
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