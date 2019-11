Je hebt nu over actieve speakers gelezen. Je weet wat ze zijn en wat ze niet zijn. Je weet alles over DSP en wat het voor je kan doen. Je wilt een paar actieve luidsprekers of misschien zelfs twee. Je bent nu klaar om je nieuwe audiosysteem op te zetten.

Want met de actieve luidsprekers van Dynaudio kan het echt een volledig nieuw audiosysteem zijn. De luidsprekers hebben hun eigen ingebouwde versterking (één versterker per driver, om precies te zijn). Dit betekent dat ze niet aangesloten hoeven te worden op een extern audiosysteem met behulp van luidsprekerkabels. Ze zijn draadloos, waardoor je meerdere sets kunt gebruiken in een multiroom-systeem of gewoon één set voor het streamen van muziek vanaf verschillende bronnen. En ze zijn klaar voor gebruik met hi-res audio, zodat ze opgenomen muziek precies zo kunnen afspelen als de artiest het bedoeld heeft.

En… je kunt ze natuurlijk nog steeds gebruiken in combinatie met je bestaande analoge apparatuur.

Wat is er verkrijgbaar?

Dynaudio Xeo-serie

De luidsprekers in de Xeo-serie zijn ontworpen om je muziek draadloos en in hoge kwaliteit naar je huiskamer te brengen, zonder dat het je handenvol geld kost.

Het kleinste en nieuwste model is de Xeo 2, een tweekanaals luidspreker die je overal kunt neerzetten. De Xeo 2 werkt overal even goed: aan de muur, op een plank of op een standaard. Deze luidspreker kan 24-bit/192kHz-signalen ontvangen via de optische digitale ingang (het geluid wordt dan draadloos van de aangesloten luidspreker naar de partner-luidspreker gestuurd) en ondersteunt ook luisteren in meerdere zones.

Je kunt de Xeo 2 volledig draadloos maken door aansluiting van de Dynaudio Connect, waarmee je toegang kunt krijgen tot DLNA-apparaten, Spotify Connect en alles wat je kunt versturen via je WiFi-netwerk.

De twee bovenliggende modellen, de tweekanaals Xeo 4 monitor en de driekanaals Xeo 6 vloerstaande luidspreker, werken volledig draadloos. Alle aansluitingen bevinden zich in een aparte box – de Hub, of, als andere mogelijkheid, de Connect – die analoge, optische, coaxiale en USB-aansluitingen biedt (de Connect heeft daarnaast ook nog DLNA en Spotify Connect). De Hub en Connect verzenden alles wat je ernaar toe stuurt naar de luidsprekers, zonder dat je er verder iets aan hoeft te doen.

Focus XD-serie

De Focus XD-serie is ontworpen als de maatstaf voor actieve luidsprekers van hoge kwaliteit. Dynaudio heeft zijn jarenlange ervaring met het maken van hoogwaardige passieve luidsprekers in deze draadloze actieve luidsprekers gegoten. Daardoor is het kenmerkende MSP-materiaal voor de luidsprekerconus aanwezig, evenals de aandacht voor afwerkingskwaliteit.

De Focus XD-serie kan 24-bit/192kHz-signalen via zijn coaxiale ingang van bron naar driver sturen; 24-bit/96kHz-signalen draadloos verzonden via de Connect-box verwerken; deze uitbreiden tot multi-kamerformaat; muziek afspelen vanaf smartphones, tablets en draagbare Hi-Res Audio-spelers; verbinding maken met opslagapparaten die aangesloten zijn op het netwerk; en zelfs met je tv werken.

De serie heeft drie variaties: de tweekanaals Focus 20 XD monitor, de driekanaals Focus 30 XD en de vierkanaals Focus 60 XD vloerstaande luidsprekers.

Al deze luidsprekers bevatten geavanceerde DSP-technologie, die variaties in omstandigheden in de ruimte compenseert. Je kunt ze laten weten op welke plaats in de kamer ze zich bevinden via een knop met zeven standen. Dit betekent dat ze ontworpen zijn voor een consequent geluid, of ze nu vrij staan of tegen een muur aangeschoven worden.

Een systeem opbouwen rond actieve luidsprekers

Goed. Nu je weet dat je een paar actieve luidsprekers van Dynaudio wilt, hoe kun je dan je ideale installatie opbouwen rond deze luidsprekers met gebruik van je bestaande apparatuur? Je kiest je eigen avontuur...

Ik heb mijn muziek op een smartphone, tablet of laptop staan

Als je je muziek op de harde schijf van je computer hebt staan of deze streamt met behulp van services als Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer en dergelijke (of als je een fan van internetradio bent), past de Xeo 2 het beste bij je.

Je kunt draadloos muziek versturen naar deze luidsprekers vanaf elk Bluetooth-apparaat (zoals laptops, smartphones en tablets). Dat betekent dat je muziek naar de luidsprekers kunt sturen vanaf het apparaat dat je op dat moment gebruikt via elke service die je maar wilt. Dat is pas veelzijdigheid. En dat zonder gedoe met snoeren. Tenzij je dat wilt natuurlijk; je kunt je bronnen ook fysiek met de luidsprekers verbinden via de 3,5 mm, optische digitale of RCA-ingangen.

Voeg hieraan een Dynaudio Connect-box toe en je kunt de installatie omzetten naar een multiroom-systeem en Spotify Connect toevoegen (zodat je de batterij van je apparaat of je gegevenslimiet niet hoeft uit te putten).

Ik ben traditioneel… Ik gebruik een cd-speler

Als je cd-speler een digitale uitgang heeft, kun je hem rechtstreeks aansluiten op de digitale ingangen van de Focus XD of Xeo 2. Als dat niet het geval is, kun je nog steeds analoog gebruiken, maar digitaal heeft wel de voorkeur - op die manier blijft het signaal zo lang mogelijk in het digitale domein en wordt pas op het laatste moment omgezet naar analoog voordat het de drivers bereikt.

Al mijn muziek staat op een harde schijf / NAS in een netwerk

Sluit je DLNA-compatibele schijf aan op je netwerk via Ethernet en je Dynaudio Connect kan de inhoud draadloos versturen. Zo eenvoudig is het. En omdat het werkt met behulp van industriestandaard DLNA-technologie, kun je je gewone software gebruiken om de inhoud naar elke Focus XD- of Xeo-luidsprekers op je thuisnetwerk te versturen. Gebruik je hi-res? De Focus XD's kunnen 24-bit/96kHz-bestanden draadloos ontvangen.

Ik ontvang mijn muziek vanaf een hi-fi-streamer

Je hebt verschillende opties. Je kunt je streamer rechtstreeks aansluiten op je Focus XD's of Xeo 2's via analoge of digitale uitgangen – beide soorten luidsprekers ondersteunen per definitie hi-res audio. Je kunt je hi-fi streamer ook aansluiten op de Hub of Connect en de audio draadloos naar de Xeo- of Focus XD-luidsprekers verzenden (als je draadloze hi-res wilt, heb je de Connect-box en een set Xeo 2's en Focus XD's nodig).

Ik wil een multikamer-muzieksysteem

Je hebt geluk, zowel de Hub- als de Connect-box kunnen muziek streamen naar maximaal drie stereo-paren Xeo- en Focus XD-luidsprekers. Je kunt het bereik van een multiroom-systeem zelfs uitbreiden met behulp van de Dynaudio Extender (ideaal voor een groot huis met actieve luidsprekers in verschillende kamers).

Ik wil het geluid van mijn tv verbeteren

Dat is een makkelijke. Verbind de Xeo 2's of Focus XD's rechtstreeks met je tv met behulp van een stereo-RCA of digitale aansluiting (coaxiaal op de Focus XD, optisch op de Xeo 2. Xeo 2 heeft ook een 3,5mm ingang). Of gebruik deze digitale en analoge aansluitingen om je tv te verbinden met een Hub- of Connect-box, zodat je draadloos tv-geluid krijgt. Als je een Apple AirPort Express of Apple TV (tot het derde-generatiemodel) hebt, kun je de optische aansluiting daarop gebruiken in combinatie met de Dynaudio Hub of Connect om de luidsprekers uit te rusten met Apple AirPlay.

Ik ben supertraditioneel… alleen analoog voor mij

Als je een platenspeler hebt, kun je de phono-versterker aansluiten op de analoge ingang op de Xeo 2 of Focus XD. En als je nog een stap verder wilt gaan, kun je in plaats daarvan een Dynaudio Hub- of Connect-box aansluiten – op deze manier kun je het geluid versturen naar andere aangesloten luidsprekers in je huis. Een multiroom-grammofoonsysteem? Inderdaad!.

Een groot aantal verschillende installaties dus – van een klein Bluetooth-systeem in een kantoor tot volledig hi-res draadloze streaming. Maar alles wordt onderbouwd door 40 jaar Dynaudio-deskundigheid.

